بافل طالبانی: هدف قرار دادن ملت ما به هیچ وجه قابل قبول نیست

کردپرس

به گزارش خندان، بافل جلال طالبانی شامگاه شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «شب گذشته امنیت و حاکمیت ملت ما با یک نقض بزرگ و غیرقابل قبول مواجه شد. حمله‌ای با موشک‌های بالستیک که از خاک ایران شلیک شد، سرزمین ما و نیروهای قهرمان امنیتی‌مان را هدف قرار داد.»

وی با اشاره به اولویت‌های کنونی مسئولان اقلیم کردستان افزود: «مهم‌ترین وظیفه ما در شرایط فعلی، حفظ امنیت، رفاه و حفاظت از شهروندان است. تمامی دستگاه‌های امدادی و نیروهای دفاعی در آماده‌باش کامل قرار دارند و بدون وقفه برای تأمین امنیت در سراسر منطقه فعالیت می‌کنند. در این شرایط دشوار، در کنار برادرانمان در اربیل ایستاده‌ایم و حمله به هر یک از ما، حمله به همه ماست.»

رئیس اتحادیه میهنی کردستان از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کرده و دستورالعمل‌های نهادهای امنیتی را رعایت کنند. او گفت: «همگی با همبستگی و استقامت در کنار یکدیگر خواهیم ایستاد.»

طالبانی در ادامه این حمله را «اقدامی عمدی، نقض فاحش قوانین بین‌المللی و تشدید تنش‌ها بدون هیچ توجیهی» توصیف کرد و افزود: «این حمله را به شدیدترین شکل محکوم می‌کنیم. باید روشن باشد که هدف قرار دادن ملت ما به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و امنیت مردم ما خط قرمزی است که نباید از آن عبور شود.»

وی همچنین تصریح کرد: «ما به دنبال افزایش تنش یا گسترش بی‌ثباتی در منطقه نیستیم، اما نباید خویشتنداری ما به‌عنوان کمبود اراده یا ناتوانی تفسیر شود. ما به‌طور فعال با متحدان و شرکای خود در هماهنگی هستیم تا پاسخی دیپلماتیک، هوشمندانه، قاطع و مؤثر برای حفاظت از ملت خود فراهم کنیم.»

طالبانی در پایان خواستار توقف فوری این اقدامات خصمانه و ارائه توضیح فوری درباره این نقض‌ها شد و تأکید کرد: «تمرکز ما همچنان بر دفاع، کاهش تنش‌ها و حفاظت کامل از شهروندانمان خواهد بود.»

شایان ذکر است روز جمعه، سپاه جمهوری اسلامی ایران حملات موشکی و پهپادی علیه مناطقی در اقلیم کردستان انجام داد که در یکی از این حملات، ۹ نفر از نیروهای پیشمرگه وابسته به کومله زحمتکشان کردستان کشته و چندین نفر دیگر نیز زخمی شدند.

تنش‌های میان ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر تأثیر مستقیمی بر امنیت، اقتصاد و ثبات اقلیم کردستان گذاشته است. همزمان با افزایش این تنش‌ها، مناطق مرزی با مخاطرات بیشتری روبه‌رو شده‌اند. ایران نیز طی سال‌های اخیر بارها علیه مقر گروه‌های مسلح کرد ایرانی و پایگاه‌های منتسب به آمریکا، حملات موشکی و پهپادی در اقلیم کردستان انجام داده است.