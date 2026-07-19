۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۸

بافل طالبانی: هدف قرار دادن ملت ما به هیچ وجه قابل قبول نیست

بافل طالبانی: هدف قرار دادن ملت ما به هیچ وجه قابل قبول نیست

سرویس عراق و اقلیم کردستان- بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در واکنش به حملات موشکی به سلیمانیه و اقلیم کردستان، این اقدام را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و اقدامی عمدی برای تشدید تنش‌ها دانست و تأکید کرد: «هدف قرار دادن ملت ما به هیچ وجه قابل قبول نیست.» وی همچنین هشدار داد که خویشتنداری نباید به‌عنوان ضعف یا ناتوانی تعبیر شود.

کردپرس

به گزارش خندان، بافل جلال طالبانی شامگاه شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «شب گذشته امنیت و حاکمیت ملت ما با یک نقض بزرگ و غیرقابل قبول مواجه شد. حمله‌ای با موشک‌های بالستیک که از خاک ایران شلیک شد، سرزمین ما و نیروهای قهرمان امنیتی‌مان را هدف قرار داد.»

وی با اشاره به اولویت‌های کنونی مسئولان اقلیم کردستان افزود: «مهم‌ترین وظیفه ما در شرایط فعلی، حفظ امنیت، رفاه و حفاظت از شهروندان است. تمامی دستگاه‌های امدادی و نیروهای دفاعی در آماده‌باش کامل قرار دارند و بدون وقفه برای تأمین امنیت در سراسر منطقه فعالیت می‌کنند. در این شرایط دشوار، در کنار برادرانمان در اربیل ایستاده‌ایم و حمله به هر یک از ما، حمله به همه ماست.»

رئیس اتحادیه میهنی کردستان از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کرده و دستورالعمل‌های نهادهای امنیتی را رعایت کنند. او گفت: «همگی با همبستگی و استقامت در کنار یکدیگر خواهیم ایستاد.»

طالبانی در ادامه این حمله را «اقدامی عمدی، نقض فاحش قوانین بین‌المللی و تشدید تنش‌ها بدون هیچ توجیهی» توصیف کرد و افزود: «این حمله را به شدیدترین شکل محکوم می‌کنیم. باید روشن باشد که هدف قرار دادن ملت ما به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و امنیت مردم ما خط قرمزی است که نباید از آن عبور شود.»

وی همچنین تصریح کرد: «ما به دنبال افزایش تنش یا گسترش بی‌ثباتی در منطقه نیستیم، اما نباید خویشتنداری ما به‌عنوان کمبود اراده یا ناتوانی تفسیر شود. ما به‌طور فعال با متحدان و شرکای خود در هماهنگی هستیم تا پاسخی دیپلماتیک، هوشمندانه، قاطع و مؤثر برای حفاظت از ملت خود فراهم کنیم.»

طالبانی در پایان خواستار توقف فوری این اقدامات خصمانه و ارائه توضیح فوری درباره این نقض‌ها شد و تأکید کرد: «تمرکز ما همچنان بر دفاع، کاهش تنش‌ها و حفاظت کامل از شهروندانمان خواهد بود.»

شایان ذکر است روز جمعه، سپاه جمهوری اسلامی ایران حملات موشکی و پهپادی علیه مناطقی در اقلیم کردستان انجام داد که در یکی از این حملات، ۹ نفر از نیروهای پیشمرگه وابسته به کومله زحمتکشان کردستان کشته و چندین نفر دیگر نیز زخمی شدند.

تنش‌های میان ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر تأثیر مستقیمی بر امنیت، اقتصاد و ثبات اقلیم کردستان گذاشته است. همزمان با افزایش این تنش‌ها، مناطق مرزی با مخاطرات بیشتری روبه‌رو شده‌اند. ایران نیز طی سال‌های اخیر بارها علیه مقر گروه‌های مسلح کرد ایرانی و پایگاه‌های منتسب به آمریکا، حملات موشکی و پهپادی در اقلیم کردستان انجام داده است.

کد مطلب 2797414

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