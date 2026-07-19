به گزارش کردپرس، نشریه المانیتور ادعا کرد، این تصمیم پس از افزایش نگرانی‌های امنیتی و در شرایطی اتخاذ شده است که در هفته‌های اخیر تنش میان تهران و واشنگتن بار دیگر شدت گرفته است. منابع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، اعلام کردند توقف فعالیت شرکت‌های نفتی از زمان انتشار این گزارش اجرایی شده است.

بر اساس این گزارش، میادین نفتی تحت مدیریت شرکت‌های غربی پیش‌تر نیز هدف حملات قرار گرفته بودند و نگرانی از تکرار این حملات، از عوامل اصلی تصمیم شرکت‌ها برای توقف تولید عنوان شده است.

المانیتور می‌نویسد این تحول همزمان با نخستین سفر رسمی علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به ایالات متحده رخ داده است. بغداد در جریان این سفر ده‌ها توافق، از قراردادهای اجرایی گرفته تا تفاهم‌نامه، با شرکت‌های آمریکایی امضا کرده که بخش عمده آنها به حوزه انرژی و نفت مربوط می‌شود. به نوشته المانیتور، یکی از مطالبات اصلی دولت دونالد ترامپ از بغداد، ارائه تضمین‌های امنیتی برای حفاظت از شرکت‌های آمریکایی فعال در عراق است.

این گزارش همچنین یادآور می‌شود که در ماه مارس، شرکت آمریکایی اچ‌کی‌ان انرژی پس از حمله یک گروه مسلح به میدان نفتی سرسنگ در استان دهوک، ناچار به توقف تولید شده بود.

المانیتور تأکید کرده است که با افزایش خطرات امنیتی، آینده فعالیت شرکت‌های خارجی در بخش انرژی اقلیم کردستان با ابهام بیشتری روبه‌رو شده و ادامه تولید نفت به میزان زیادی به وضعیت امنیتی و تضمین‌های دولت عراق وابسته خواهد بود.