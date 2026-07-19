۳۱ تیر؛ آخرین مهلت اظهارنامه مالیاتی املاک اجاری در کردستان

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری با اعلام این خبر به رسانه های کردستان، گفت: براساس قانون، صاحبان درآمد املاک اجاری (اشخاص حقیقی) تا پایان تیرماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir ارائه و مالیات متعلقه را پرداخت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مؤدیان به مهلت قانونی تعیین شده، افزود: ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی، شرط برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و معافیت های مالیاتی است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان اظهار کرد: عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات در موعد مقرر، موجب تعلق جریمه برای صاحبان املاک اجاری (اشخاص حقیقی) خواهد شد.

فعله گری ادامه داد: این جریمه مطابق ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم، غیرقابل بخشش است؛ بنابراین مؤدیان باید در مهلت مقرر نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند.