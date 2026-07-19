به گزارش کردپرس، انتشارات آرام (Aram Yayınevi) چهار اثر جدید را در حوزه‌های خاطرات، سیاست و ادبیات روانه بازار کتاب کرد. این آثار شامل کتاب «بحث‌هایی درباره جامعه‌شناسی آزادی» نوشته ماهیر اکدیل، «دوستان بالدار» اثر مدیا دوز، کتاب دو جلدی «سال سی‌ویکم در زندان» نوشته چتین آرکاش و همچنین رمان دو جلدی «کو وادیس؛ داستانی در دوران نرون» اثر هنریک سینکیه‌ویچ است.

«بحث‌هایی درباره جامعه‌شناسی آزادی»

کتاب «بحث‌هایی درباره جامعه‌شناسی آزادی» نوشته ماهیر اکدیل در ۴۱۶ صفحه منتشر شده و به بررسی آرمان آزادی، نقد سرمایه‌داری و مدرنیته، دولت ـ ملت و بحران اندیشه انقلاب مبتنی بر قدرت می‌پردازد. نویسنده در این اثر، مفهوم آزادی را در پیوند با اخلاق اجتماعی، همبستگی، کمون، آزادی زنان و شیوه‌ای از زندگی که قدرت را نفی می‌کند، جست‌وجو می‌کند.

در معرفی این کتاب آمده است: «در پسِ صفحات ورق‌خورده و بحث‌های نظری، صدایی شنیده می‌شود که هم‌زمان با زمان می‌دود؛ صدای انسانی که در مسیر تغییر جهان، زخم‌های خود را نیز با خود حمل می‌کند و اندیشه و اندوه را در هم می‌آمیزد.»

«دوستان بالدار»

کتاب «دوستان بالدار» نوشته مدیا دوز مجموعه‌ای از خاطرات در ۴۳۲ صفحه است. نویسنده در این اثر با نگاهی شاعرانه، از انسان‌ها، خاطره‌ها، دوستی‌ها، مرزها، کوهستان، طبیعت و چهره‌هایی سخن می‌گوید که هرچند از میان رفته‌اند، اما در حافظه و احساس انسان‌ها همچنان زنده مانده‌اند.

در بخشی از معرفی کتاب آمده است: «زمان هرگز به عقب بازنمی‌گردد، اما عشق زمان را به زانو درمی‌آورد.» نویسنده همچنین با یادآوری نام‌هایی چون شیرین علم‌هولی، فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، هێمن بێکەس و حسن حکمت دمیر، تلاش می‌کند خاطره آنان را در قالب روایت‌هایی ادبی و انسانی زنده نگه دارد.

«سال سی‌ویکم در زندان»

یکی از آثار شاخص این مجموعه، کتاب دو جلدی «سال سی‌ویکم در زندان» نوشته چتین آرکاش، از اعضای دبیرخانه امرالی، است. این کتاب که جلد نخست آن ۳۶۰ صفحه و جلد دوم ۴۵۰ صفحه دارد، روایت نویسنده از بیش از سه دهه زندان و تأملی بر تجربه زمان، انزوا و زندگی در حبس است.

در معرفی این کتاب آمده است که اثر حاضر نه صرفاً خاطره‌نگاری، نه یادداشت روزانه و نه یک متن صرفاً سیاسی است، بلکه روایتی انسانی از تأثیر زندان بر شیوه اندیشیدن، ادراک زمان، جسم و روح انسان است. نویسنده با تمرکز بر جزئیات زندگی روزمره، از عناصری چون بوی یک گل، صدای باز شدن در، یک نامه قدیمی یا لحظه دیدار و وداع به عنوان عواملی یاد می‌کند که در سال‌های طولانی زندان، انسان را به زندگی پیوند می‌دهند.

«کو وادیس؛ داستانی در دوران نرون»

انتشارات آرام همچنین ترجمه دو جلدی رمان تاریخی «کو وادیس؛ داستانی در دوران نرون» اثر نویسنده لهستانی هنریک سینکیه‌ویچ را با ترجمه حیدر چاغ منتشر کرده است. جلد نخست این رمان ۳۶۸ صفحه و جلد دوم ۳۷۶ صفحه دارد.