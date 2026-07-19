به گزارش کردپرس، علی حمهصالح، رئیس جنبش موضع میهنی و نماینده پارلمان اقلیم کردستان، با انتشار پیامی در صفحه فیسبوک خود خطاب به بافل و قباد طالبانی مدعی شد که گمرک رسمی مرز باشماق عملاً از بین رفته و مسیر قاچاق کالا بهصورت رسمی فعال شده است.
وی نوشت: «با چشم خود دیدم که گمرک باشماق دیگر وجود ندارد. باشماقی که زمانی بیش از ۳۰ میلیارد دینار درآمد ماهانه داشت، اکنون از بین رفته و بهطور رسمی مسیر قاچاق جای آن را گرفته است.»
علی حمهصالح همچنین ادعا کرد که به تجار گفته میشود کالاهای خود را از گمرک رسمی ترخیص نکنند، زیرا انتقال آنها از مسیر قاچاق ارزانتر است. به گفته او، این روند طیف گستردهای از کالاها، از جمله لوازم خانگی، مواد غذایی، برنج، شکر، روغن، گوشت، مرغ، لبنیات و سایر اقلام را در بر میگیرد.
این نماینده پارلمان اقلیم مدعی شد در حالی که تنها سه کامیون در مسیر رسمی گمرک حضور داشتند، بیش از ۱۰۰ کامیون از مسیر قاچاق تردد میکردند.
نظر شما