سرخط خبرهای ۲۶مرداد خبرگزاری کردپرس

طی چند روز آینده پایان ساختار اس دی اف و مدیریت خودگردان اعلام خواهد شد
«محمود برخودان» فرمانده SDF در کوبانی، اعلام کرد که ۹۹ درصد موانع موجود در مسیر ادغام این نیرو با ارتش و دولت سوریه برطرف شده و طی چند روز آینده پایان ساختار SDF و مدیریت خودگردان اعلام خواهد شد؛ وی همچنین از ادغام ۱۰ هزار نیروی SDF در ارتش سوریه خبر داد و گفت این تعداد ممکن است به ۱۲ هزار نفر افزایش یابد.
آیا ترکیه واقعاً آماده آشتی با کردهاست؟
قانون جدید پارلمان ترکیه مهمترین گام حقوقی برای پایان دادن به شورش مسلحانه پ.ک.ک در چهار دهه گذشته است، اما آینده این روند نه در تصویب قانون، بلکه در آزادی اوجالان، حقوق سیاسی کردها و نحوه اجرای تعهدات آنکارا تعیین خواهد شد.
ادغام اس دی اف در ساختار دمشق به مراحل پایانی رسید؛ پایان یک دوره در سوریه
ششونیم ماه پس از توافق ۲۹ ژانویه، بخش عمده مراحل نظامی، امنیتی و اداری ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار حکومت دمشق اجرا شده است. انحلال قریبالوقوع SDF، تعیین جایگاه نهادهای مدنی کردستان سوریه و بازگشت آوارگان کُرد به سرهکانی، مهمترین موضوعات باقیمانده در این روند هستند.
عراق پس از ائتلاف؛ سه سناریو برای آینده سلاح و قدرت
اگر دولت زیدی بر اجرای تصمیم ۳۰ سپتامبر پافشاری کند و گروههای رادیکال نیز، مانند نجباء و کتائب، زیر بار نروند، در این صورت احتمال «درگیری محدود» وجود خواهد داشت. این درگیری به شکل یک جنگ فراگیر نخواهد بود، بلکه مجموعهای از «عملیات جراحی امنیتی» برای از کار انداختن هستههای سرکش خواهد بود. هر دو طرف، یعنی دولت و گروهها، آگاه هستند که نباید به نقطه «جنگ داخلی شیعی» برسند؛ بنابراین، مناقشه در چارچوب تحمیل سلطه باقی خواهد ماند.
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