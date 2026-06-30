توضیحات فرماندار قروه درباره اجساد کشف شده در دریاچه سراب

به گزارش کردپرس، اول همین تیرماه بود که جسد مادر و فرزندی در دریاچه سراب قروه پیدا شد. با کشف این اجساد پیگیری برای علت این حادثه در دستور کار نهادهای مرتبط قرار گرفت.

حال بعد از گذشت یک هفته فرماندار شهرستان قروه نتیجه پیگیری و تحقیقات صورت گرفته را اعلام کرد. «خلیل جوانمردی» در مصاحبه با خبرنگار کردپرس ضمن ابراز تأسف برای حادثه رخ داده گفت که «آنچه محرز و مشخص شد علت این حادثه یک خودکشی عامدانه بود که صورت گرفته و براساس بررسی ها از دلایلی که عامل این خودکشی عنوان شده مربوط به اختلافات خانوادگی که سابقه بالایی هم داشته، بوده است».

مطابق سخنان «جوانمردی» این خانواده هردو شاغل بودند که به دلیل همین اختلافات خانوادگی مرد در پی طلاق همسر اولش ازدواج دوم داشته و دختر فوت شده هم از همسر اول او بوده است.

او سپس با تأکید بر اتخاذ تدابیر ایمنی از اینکه مصوبات پیشین کارگروه سراب اجرایی نشده اند، انتقاد کرد. «به دلیل حساسیت موضوع، پیشینه مصوبات کارگروه سراب را بررسی کرده و متوجه شدم مصوباتی بوده که اجرا نشده و در همین زمینه روز جمعه بازرس کل کردستان با حضور در شهرستان قروه از سراب بازدید کرده و بر ضرورت دایر کردن دوربین در این منطقه تفریحی تأکید شد».

رئیس شورای تأمین شهرستان قروه اتخاذ تدابیر ایمنی را مانع خودکشی و یا دیگر اتفاقات در سراب ندانست و تصریح کرد که این اقدامات تنها در پیشگیری و جلوگیری از تکرار این موارد و یا اقدام فوری برای نجات اثر دارد.

«مرتضی جوانمردی» خواستار یکپارچه شدن مدیریت سراب برای کنترل بهتر این مجموعه شد. «وضعیت سراب طوری است که باید مدیریت درست شود یعنی مدیریت واحد و یک کاسه داشته باشد. در سراب تمرکز مدیریت نیست و باید یا میراث یا شهرداری مسئولیت بپذیرند اما باز این رافع مسئولیت شهرداری در تجهیز و خدمات ایمنی نیست. اما در هر صورت وقتی مدیریت یک کاسه شود تدابیر لازم ایجاد می شود و الان بخشی در احتیار شهرداری و بخشی در اختیار میراث است لذا باید این تمرکز مدیریت صورت گیرد تا فرار مسئولیت را شاهد نباشیم».