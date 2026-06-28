۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۳

الزیدی در دیدار با عراقچی: پایان جنگ و گفت‌وگو، مسیر تثبیت ثبات در منطقه است

الزیدی در دیدار با عراقچی: پایان جنگ و گفت‌وگو، مسیر تثبیت ثبات در منطقه است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نخست‌وزیر عراق در دیدار با وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر ضرورت پایان جنگ‌ها و حل اختلافات از مسیر گفت‌وگو، اعلام کرد که تثبیت امنیت و ثبات منطقه زمینه‌ساز توسعه کشورهای همسایه خواهد بود.

به گزارش کردپرس، علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، در دیدار با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، بر ضرورت پایان دادن به جنگ‌ها از طریق گفت‌وگو و مذاکره و تثبیت ثبات در منطقه تأکید کرد.

دفتر نخست‌وزیری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد، امروز یکشنبه ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶، زیدی در بغداد از عباس عراقچی و هیأت همراه استقبال و با آنان دیدار کرد.

بر اساس این بیانیه، دو طرف در این دیدار درباره توافق ایران و آمریکا که در سوئیس حاصل شد و به جنگ میان دو کشور پایان داد، گفت‌وگو کردند. همچنین تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای حفظ امنیت و ثبات منطقه از دیگر محورهای این نشست بود.

زیدی در این دیدار تأکید کرد که پایان جنگ، تکیه بر گفت‌وگو و مذاکرات و همچنین برقراری ثبات در منطقه در اولویت رویکرد دولت عراق قرار دارد و این روند می‌تواند فرصت‌های توسعه را برای ملت‌های منطقه فراهم کند.

در مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، بر حمایت تهران از عراق و پایبندی کشورش به همکاری و هماهنگی مشترک برای تقویت روابط دوجانبه تأکید کرد.

وزیر خارجه ایران همچنین اعلام کرد که تهران خواهان بهترین سطح روابط با کشورهای منطقه و کشورهای عربی همسایه است.

عراقچی صبح امروز در رأس هیأتی وارد بغداد شد و پیش از این نیز با فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، دیدار و گفت‌وگو کرده بود.

کد مطلب 2796775

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