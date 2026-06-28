به گزارش کردپرس، علی زیدی، نخستوزیر عراق، در دیدار با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، بر ضرورت پایان دادن به جنگها از طریق گفتوگو و مذاکره و تثبیت ثبات در منطقه تأکید کرد.
دفتر نخستوزیری عراق در بیانیهای اعلام کرد، امروز یکشنبه ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶، زیدی در بغداد از عباس عراقچی و هیأت همراه استقبال و با آنان دیدار کرد.
بر اساس این بیانیه، دو طرف در این دیدار درباره توافق ایران و آمریکا که در سوئیس حاصل شد و به جنگ میان دو کشور پایان داد، گفتوگو کردند. همچنین تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای حفظ امنیت و ثبات منطقه از دیگر محورهای این نشست بود.
زیدی در این دیدار تأکید کرد که پایان جنگ، تکیه بر گفتوگو و مذاکرات و همچنین برقراری ثبات در منطقه در اولویت رویکرد دولت عراق قرار دارد و این روند میتواند فرصتهای توسعه را برای ملتهای منطقه فراهم کند.
در مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، بر حمایت تهران از عراق و پایبندی کشورش به همکاری و هماهنگی مشترک برای تقویت روابط دوجانبه تأکید کرد.
وزیر خارجه ایران همچنین اعلام کرد که تهران خواهان بهترین سطح روابط با کشورهای منطقه و کشورهای عربی همسایه است.
عراقچی صبح امروز در رأس هیأتی وارد بغداد شد و پیش از این نیز با فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، دیدار و گفتوگو کرده بود.
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