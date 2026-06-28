به گزارش کردپرس، شهروندان شهر قامشلو در مناطق کُردشین شمال و شرق سوریه در ادامه اعتراضات خود، خواستار رسیدگی به وضعیت نامناسب معیشتی، تأمین سوخت و کاهش قطعی‌های مداوم برق شدند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، ده‌ها نفر از ساکنان و صاحبان مغازه‌ها در قامشلو با هدف بهبود شرایط اقتصادی و حل بحران سوخت و برق، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع شعارهایی در حمایت از عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی سر دادند.