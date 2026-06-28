به گزارش کردپرس، شهروندان شهر قامشلو در مناطق کُردشین شمال و شرق سوریه در ادامه اعتراضات خود، خواستار رسیدگی به وضعیت نامناسب معیشتی، تأمین سوخت و کاهش قطعیهای مداوم برق شدند.
به نوشته آژانس خبری هاوار، دهها نفر از ساکنان و صاحبان مغازهها در قامشلو با هدف بهبود شرایط اقتصادی و حل بحران سوخت و برق، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع شعارهایی در حمایت از عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی سر دادند.
معترضان اعلام کردند کمبود گازوئیل و افزایش قیمت آن، همراه با قطعیهای مداوم برق، تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره و فعالیتهای کاری آنان گذاشته است. به گفته آنها، ادامه این بحرانها فشارهای اقتصادی و معیشتی را بر شهروندان افزایش داده و معیشت خانوادهها را با تهدید مواجه کرده است.
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