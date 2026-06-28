۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۸

تداوم اعتراض شهروندان قامشلو به افزایش قیمت‌ها و ضعف خدمات

تداوم اعتراض شهروندان قامشلو به افزایش قیمت‌ها و ضعف خدمات

سرویس سوریه - شهروندان شهر قامشلو در کردستان سوریه با برگزاری تجمعی اعتراضی، نسبت به افزایش مشکلات معیشتی، کمبود و گرانی سوخت و قطعی‌های مداوم برق اعتراض کرده و خواستار اقدام فوری برای بهبود شرایط زندگی شدند.

به گزارش کردپرس، شهروندان شهر قامشلو در مناطق کُردشین شمال و شرق سوریه در ادامه اعتراضات خود، خواستار رسیدگی به وضعیت نامناسب معیشتی، تأمین سوخت و کاهش قطعی‌های مداوم برق شدند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، ده‌ها نفر از ساکنان و صاحبان مغازه‌ها در قامشلو با هدف بهبود شرایط اقتصادی و حل بحران سوخت و برق، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع شعارهایی در حمایت از عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی سر دادند.

معترضان اعلام کردند کمبود گازوئیل و افزایش قیمت آن، همراه با قطعی‌های مداوم برق، تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره و فعالیت‌های کاری آنان گذاشته است. به گفته آن‌ها، ادامه این بحران‌ها فشارهای اقتصادی و معیشتی را بر شهروندان افزایش داده و معیشت خانواده‌ها را با تهدید مواجه کرده است.

تداوم اعتراض شهروندان قامشلو به افزایش قیمت‌ها و ضعف خدمات

تداوم اعتراض شهروندان قامشلو به افزایش قیمت‌ها و ضعف خدمات

تداوم اعتراض شهروندان قامشلو به افزایش قیمت‌ها و ضعف خدمات

تداوم اعتراض شهروندان قامشلو به افزایش قیمت‌ها و ضعف خدمات

تداوم اعتراض شهروندان قامشلو به افزایش قیمت‌ها و ضعف خدمات

کد مطلب 2796779

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