به گزارش کرد پرس، سیدمعروف صمدی در آیین رونمایی از پلاک خودرویی منطقه آزاد بانه - مریوان، با اشاره به روند شکلگیری این سازمان، گفت: قانون ایجاد منطقه آزاد بانه و مریوان پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، وارد مرحله اجرا شد و از بهمنماه سال ۱۴۰۴ فعالیت اجرایی سازمان آغاز شد.
وی با بیان اینکه آغاز فعالیت سازمان با چالشهای متعددی همراه بود، افزود: همزمانی شروع کار با شرایط جنگی، محدودیت در برقراری ارتباط با دستگاههای مختلف و نبود امکانات اولیه، مهمترین مشکلات پیش روی ما بود. سازمان حتی یک کارمند، نیروی خدماتی، تجهیزات اداری یا ساختمان مناسب در اختیار نداشت و فعالیتها با حداقل امکانات و خودروهای استیجاری انجام میشد.
مدیرعامل منطقه آزاد بانه و مریوان اظهار کرد: برخلاف سایر دستگاههای اجرایی که از ابتدا دارای ساختار اداری هستند، منطقه آزاد باید همه این زیرساختها را از نقطه صفر ایجاد میکرد.
تشکیل ساختار اداری و آغاز عملیات اجرایی
صمدی با اشاره به اقدامات انجامشده در ماههای اخیر گ، ادامه داد: به دلیل شرایط کشور امکان برگزاری آزمون استخدامی وجود نداشت، بنابراین از نیروهای مأمور و معین استفاده کردیم و همزمان ساختار اداری، تجهیزات، سامانههای تخصصی و فرآیندهای اجرایی سازمان را راهاندازی کردیم.
وی یادآور شد: منطقه آزاد بانه و مریوان نخستین منطقه آزادی بود که بهطور همزمان فرآیند ایجاد ساختار سازمانی و آغاز عملیات اجرایی را دنبال کرد.
تکمیل زیرساختها و تثبیت مالکیت اراضی
مدیرعامل منطقه آزاد بانه و مریوان با اشاره به اقدامات زیرساختی، بیان کرد: سامانههای تخصصی از جمله نرمافزارهای سرمایهگذاری، انبارداری و سایر بخشهای مورد نیاز تهیه و عملیاتی شده است. همچنین اسناد حدود هفت هزار و ۹۷۰ هکتار از اراضی ملی نیز تثبیت و تحویل شده است.
صمدی گفت: برای افق کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت منطقه آزاد برنامهریزی انجام شده و برای هر بخش پروژههای مشخصی تعریف شده است.
کشاورزی مریوان و صنعت بانه دو مزیت اصلی منطقه آزاد
وی با تشریح ظرفیتهای اقتصادی این منطقه، افزود: در محدوده مریوان حدود پنج هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی مستعد کشاورزی وجود دارد که به دلیل منابع مناسب آب و خاک، ظرفیت بالایی برای توسعه گلخانهها، تولید محصولات ارگانیک و صادرات به بازار اقلیم کردستان عراق دارد.
مدیرعامل منطقه آزاد بانه و مریوان اظهار کرد: بازار اقلیم کردستان عراق با جمعیتی حدود ۶ میلیون نفر، یکی از مهمترین بازارهای هدف محصولات کشاورزی منطقه خواهد بود.
صمدی درباره ظرفیتهای بانه نیز بیان کرد: بانه از گذشته دارای فرهنگ تجارت، تولید، مونتاژ و فعالیتهای بازرگانی بوده و ظرفیت تبدیل شدن به قطب صنایع سبک، صنایع تبدیلی و صنایع تکمیلی را دارد.
اتصال به کریدورهای بینالمللی، اولویت توسعه منطقه آزاد
وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل، ادامه داد: اگر بتوانیم شبکه ریلی را به منطقه آزاد متصل کنیم، مسیر دسترسی به عراق و در آینده از طریق سوریه به سواحل مدیترانه و لبنان فراهم خواهد شد. همچنین اتصال کریدورهای ترانزیتی و بهرهگیری از بندر خشک استان میتواند جایگاه منطقه آزاد را در تجارت بینالمللی ارتقا دهد.
همه دستگاهها برای توسعه استان همافزا شوند
مدیرعامل منطقه آزاد بانه و مریوان با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به توسعه، یادآور شد: دنیا به سمت جهانیشدن اقتصاد و فناوری حرکت میکند و ایران نیز باید سهم واقعی خود را در تجارت جهانی به دست آورد. مناطق آزاد میتوانند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کنند.
صمدی گفت: کردستان از مزیتهای فراوانی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و سرمایه انسانی برخوردار است و اگر این ظرفیتها بهدرستی به سرمایهگذاران معرفی شود، سرمایهگذاری در استان شتاب خواهد گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت همدلی مدیران استان، افزود: تحقق توسعه تنها با همکاری همه مسئولان امکانپذیر است. نباید مسائل کلان توسعه استان را فدای موضوعات جزئی مانند استخدام یا جابهجایی افراد کنیم. اگر همه دستگاهها در کنار هم قرار بگیرند، منطقه آزاد بانه و مریوان میتواند به یکی از موتورهای محرک اقتصاد کردستان و حتی کشور تبدیل شود.
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