به گزارش کرد پرس، سرهنگ رضا همتیزاده در آیین رونمایی از پلاک خودرویی منطقه آزاد بانه - مریوان، با اشاره به همکاری پلیس با منطقه آزاد بانه و مریوان، گفت: قانونمداری، اجرای مقررات و خدمت به مردم مهمترین اولویت پلیس است و از ابتدای شکلگیری منطقه آزاد، پلیس راهور کشور و استان در کنار این مجموعه برای فراهم شدن زیرساختهای لازم حضور داشتهاند.
وی افزود: در قالب تفاهمنامه مشترک میان منطقه آزاد، پلیس راهور فراجا و پلیس راهور استان کردستان، مهمترین محور همکاری، ایجاد و تثبیت زیرساختهای مورد نیاز برای اجرای طرحهای منطقه آزاد بوده است.
رئیس پلیس راهور استان کردستان با اشاره به برنامه واردات خودرو از طریق منطقه آزاد، اظهار کرد: با وجود برخی مشکلات در راهاندازی مرزها، با حمایت استاندار کردستان و فرمانده انتظامی استان اقدامات لازم برای تسریع در اجرای این طرح انجام شد تا مردم استان هرچه زودتر از مزایای آن بهرهمند شوند.
سرهنگ همتی زاده ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف، فراهم کردن امکان تردد ایمن و آسان خودروها در استان است و پلیس راهور نیز همه ظرفیت خود را برای تحقق این هدف به کار گرفته است.
وی با اشاره به عملکرد پلیس راهور در کاهش تلفات جادهای، یادآور شد: سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر در کشور بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست میدهند، اما خوشبختانه استان کردستان با تلاش همکاران ما، آموزش شهروندان و حضور مستمر پلیس در محورهای مواصلاتی، دو سال متوالی کمترین آمار کشتههای ناشی از تصادفات را در کشور ثبت کرده است و این روند در سهماهه نخست امسال نیز ادامه دارد.
رئیس پلیس راهور استان کردستان با بیان اینکه خودروهای وارداتی از منطقه آزاد از سطح ایمنی بالاتری برخوردار هستند، بیان کرد: این خودروها به سامانههای ایمنی فعال مانند حفظ خط حرکت، سامانههای پیشگیری از برخورد، پایش وضعیت خودرو و کنترل نقاط کور مجهز هستند و در بخش ایمنی غیرفعال نیز از بدنه مقاوم، کیسه هوا و کمربندهای ایمنی استاندارد بهره میبرند که نقش مهمی در حفظ جان سرنشینان دارند.
سرهنگ همتی زاده درباره فرآیند شمارهگذاری خودروهای وارداتی، گفت: برای شمارهگذاری، مدارکی از جمله برگه ترخیص، اسناد مالکیت یا فاکتور خرید، گواهی سلامت خودرو، مدارک هویتی مالک، گواهی استاندارد، تأییدیه بازرسی فنی و سایر مدارک قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: همکاران منطقه آزاد برای ایجاد مراکز بازرسی فنی و فراهم شدن زیرساختهای الکترونیکی در بانه و مریوان تلاشهای فراوانی انجام دادهاند و با حمایت استانداری، این زیرساختها در حال تکمیل است.
رئیس پلیس راهور استان کردستان با اشاره به ضوابط واردات خودرو از منطقه آزاد، اظهار کرد: بر اساس مقررات، سقف ارزش خودروهای وارداتی حدود ۴۰ هزار یورو و حداکثر حجم موتور ۲ هزار و ۵۰۰ سیسی تعیین شده است. همچنین واردات خودروهای لوکس با ارزش بیش از ۱۰۰ هزار دلار، خودروهای دیزلی، راستفرمان و خودروهای ساخت آمریکا ممنوع خواهد بود.
سرهنگ همتی زاده ادامه داد: جزئیات تکمیلی درباره نحوه عرضه خودروها و سایر مقررات نیز از سوی منطقه آزاد اعلام خواهد شد و پلیس راهور بر اجرای دقیق تمامی ضوابط قانونی نظارت خواهد کرد.
وی یادآور شد: تمام موضوعاتی که در شورای تأمین استان و با هماهنگی استانداری و فرماندهی انتظامی نهایی شود، از طریق پلیس راهور به اطلاع مردم خواهد رسید تا فرآیند اجرای طرح با شفافیت کامل و در چارچوب قانون دنبال شود.
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