به گزارش کردپرس، علی محمودی در جلسه هماهنگی ششمین دوره جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و مربیان برگزار شد، با اشاره به ششمین دوره برگزاری این رویداد فرهنگی گفت: فراخوان و تبلیغات جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان از حدود ۹ ماه گذشته آغاز شده و اختتامیه این دوره در آبانماه برگزار خواهد شد.
وی هدف اصلی این برنامه را ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان گروه سنی کودک و نوجوان عنوان کرد و افزود: مخاطبان این طرح، کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۷ سال در چهار گروه سنی هستند و تلاش مربیان و نمایندگان دستگاههای اجرایی نقش بسیار مهمی در موفقیت این برنامه خواهد داشت.
محمودی با اشاره به آمار ثبتنامیها اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از نظر تعداد گروههای ثبتنامشده، در میان هفت استان قرار دارد و تاکنون ۷ گروه از استان در این طرح ثبتنام کردهاند.
وی با بیان اینکه برای موفقیت بیشتر باید در مرحله نخست، شناسایی دقیق افراد هدف انجام شود، ادامه داد: لازم است از طریق تماس تلفنی، دعوت و دیدار چهرهبهچهره، ضمن بررسی مسائل و مشکلات گروهها، زمینه مشارکت بیشتر آنان فراهم شود.
معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجانغربی همچنین بر ضرورت در نظر گرفتن بستههای تشویقی برای افزایش مشارکت تأکید کرد و گفت: در ارزیابی نهایی، آمار کمی نقش مهمی دارد و باید تلاش کنیم استان آذربایجانغربی در میان استانهای برتر کشور قرار گیرد.
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