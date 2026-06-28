به گزارش کردپرس، علی محمودی در جلسه هماهنگی ششمین دوره جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و مربیان برگزار شد، با اشاره به ششمین دوره برگزاری این رویداد فرهنگی گفت: فراخوان و تبلیغات جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان از حدود ۹ ماه گذشته آغاز شده و اختتامیه این دوره در آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

وی هدف اصلی این برنامه را ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان گروه سنی کودک و نوجوان عنوان کرد و افزود: مخاطبان این طرح، کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۷ سال در چهار گروه سنی هستند و تلاش مربیان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نقش بسیار مهمی در موفقیت این برنامه خواهد داشت.

محمودی با اشاره به آمار ثبت‌نامی‌ها اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از نظر تعداد گروه‌های ثبت‌نام‌شده، در میان هفت استان قرار دارد و تاکنون ۷ گروه از استان در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه برای موفقیت بیشتر باید در مرحله نخست، شناسایی دقیق افراد هدف انجام شود، ادامه داد: لازم است از طریق تماس تلفنی، دعوت و دیدار چهره‌به‌چهره، ضمن بررسی مسائل و مشکلات گروه‌ها، زمینه مشارکت بیشتر آنان فراهم شود.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی برای افزایش مشارکت تأکید کرد و گفت: در ارزیابی نهایی، آمار کمی نقش مهمی دارد و باید تلاش کنیم استان آذربایجان‌غربی در میان استان‌های برتر کشور قرار گیرد.