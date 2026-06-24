شهردار قروه خبر از استعفای خود داد/شورای شهر اجازه کار نمی دهند

قدرت الله سیف پناهی شامگاه سه شنبه در مصاحبه با خبرنگار کردپرس خبر از استعفای خود داد و اعلام کرد که نامه استعفا را به شورای شهر تحویل داده است.

او علت استعفای خود را مربوط به شورای شهر دانست. «من سه سال است شهردار هستم و در این مدت، چهار بار شورای شهر از من طرح سوال کرده اند و هر بار سوالات تکراری را می پرسیدند. مواردی که اگر بررسی می شد خود شورا مانع اصلی آن ها بودند».

سیف پناهی با بیان اینکه کار کردن نیازمند تعامل و همراهی شوراست، بیان کرد: در مدت دو سال گذشته تعدادی از اعضای شورای شهر آن قدر سنگ تراشی و مانع ایجاد کردند برای انجام یکسری از کارها که جز خستگی هیچ چیزی برای شهرداری در پی نداشت. باتوجه به همین ایراد گرفتن های تکراری و بی دلیل، صلاح را بر این دیدم که بروم چون احساس می کردم ادامه این وضع به شهر آسیب می رساند.

به گفته او در این مدت مدام باید به دنبال پاسخ طرح سوالات مکرر شورا می بودم و راه توسعه و پیشرفت شهر گرفته می شد و همه پروژه ها هم می خوابیدند و روند کار هم درست پیش نمی رفت.

سیف پناهی از انجام یکسری پروژه های مهم در دوران خدمت خود خبر داد و تصریح کرد که وقتی قصد کار کردن نباشد قطعاً موانع بسیاری سر راه می آورند و با این کار ضربه اصلی به مردم و شهر وارد خواهد شد.

استعفای شهردار قروه در حالی مطرح شد که هیچ کدام از اعضای شورای شهر پاسخ خبرنگار کردپرس را نداده و حاضر به شفاف سازی نشدند. اعضایی که چهار عضو آن با استیضاح شهردار موافقت کرده بودند اما تا بدین لحظه دلایل خود را به افکارعمومی اعلام نکرده اند.

در همین زمینه روابط عمومی فرمانداری شهرستان هم بعد از اعلام استعفای شهردار، در اطلاعیه ای خبر داد که تا زمان تعیین و معرفی سرپرست جدید شهرداری، امور جاری شهرداری به صورت موقت به عهده معاون منابع انسانی و امور اداری شهرداری بوده و خدمت رسانی در بخش های شهرداری ادامه خواهد داشت.

همچنین فرماندار شهرستان قروه هم عنوان کرد که استعفای شهردار بعد از تأیید توسط شورای شهر باید در کمیته تطبیق هم مطرح و بررسی و سپس تأیید شود. /