سازمان CPT: ارتش ترکیه ۱۳۹ پایگاه و مقر نظامی در خاک اقلیم کردستان دارد

به گزارش کردپرس، کامران عثمان از سازمان آمریکایی CPT اعلام کرد ویدئویی که در ادامه منتشر شده، توسط یکی از نیروهای ارتش ترکیه از داخل خاک اقلیم کردستان ضبط شده است.

به گفته او، در این ویدئو مسیر نظامی جدید ارتش ترکیه دیده می‌شود که در جریان روند صلح، تا عمق ۹ کیلومتری دره پساغا در منطقه زاخو احداث شده است.

کامران عثمان مدعی شد ارتش ترکیه در حال حاضر ۱۳۹ پایگاه و مقر نظامی در داخل خاک اقلیم کردستان دارد و تمامی این پایگاه‌ها در طول روند آشتی از طریق شبکه‌ای از جاده‌های نظامی به یکدیگر متصل شده‌اند.

او همچنین ادعا کرد برای ساخت این مسیرهای نظامی، ده‌ها هزار اصله درخت قطع شده و بخش‌هایی از کوهستان‌ها و کمربندهای طبیعی کردستان نیز تخریب شده‌اند.