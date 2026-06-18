به گزارش کردپرس، هم‌زمان با ادامه مذاکرات میان نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) و دولت سوریه، مظلوم عبدی(کوبانی)، فرمانده کل SDF، سفر دیپلماتیک خود به فرانسه و ایتالیا را آغاز کرده است؛ سفری که به گفته منابع آگاه، با هدف جلب حمایت اروپا برای تضمین حقوق کردها و پیشبرد اجرای توافق با دمشق انجام می‌شود. ناظران معتقدند این سفر بازتاب‌دهنده مرحله‌ای جدید در معادلات سوریه است؛ مرحله‌ای که در آن دمشق، بیش از واشنگتن، به طرف اصلی گفت‌وگو با کردها تبدیل شده است.

منابع شورای دموکراتیک سوریه (SDC)، شاخه سیاسی SDF، به نشریه The New Region گفته‌اند که دیدارهای عبدی در پاریس و رم با هدف ترغیب کشورهای اروپایی به اعمال فشار بر دولت سوریه برای اجرای کامل توافق ۲۹ ژانویه انجام می‌شود؛ توافقی که چارچوب ادغام تدریجی نیروهای سوریه دموکراتیک در ساختار دولت سوریه را ترسیم کرده، اما هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است.

بر اساس این گزارش، سفر مظلوم عبدی پنج هدف اصلی را دنبال می‌کند:

نخست، جلب حمایت فرانسه و ایتالیا برای وادار کردن دمشق به اجرای کامل توافق ۲۹ ژانویه و پایبندی به تعهدات خود در قبال کردها.

دوم، تضمین حقوق سیاسی، فرهنگی و زبانی کردها در روند ادغام و اطمینان از اینکه توافق نهایی، جایگاه قانونی و حقوقی آنان را به رسمیت بشناسد.

سوم، رایزنی درباره آینده سیاسی سوریه و تأکید بر تشکیل ساختاری که همه اقوام و جریان‌های سیاسی، از جمله کردها، در آن مشارکت داشته باشند و قدرت به‌طور کامل در دمشق متمرکز نشود.

چهارم، جلب حمایت اروپا برای حفظ ثبات و امنیت شمال‌شرق سوریه؛ منطقه‌ای که همچنان با تهدیدهای امنیتی و چالش‌های ناشی از روند انتقال قدرت روبه‌رو است.

و پنجم، تقویت هماهنگی با بازیگران میانجی، به‌ویژه پس از دیدار عبدی با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، و تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و عراق، در اربیل؛ دیدارهایی که بر ادامه گفت‌وگو میان کردها و دمشق و نقش میانجی‌گرانه اقلیم کردستان تأکید داشت.

در ماه‌های اخیر، اقداماتی مانند حذف زبان کردی از تابلوهای برخی نهادهای دولتی، محدود بودن حضور زنان کرد در ساختارهای جدید و کم‌رنگ بودن نمادهای کردی در نشست‌های رسمی، نگرانی‌هایی را درباره آینده جایگاه کردها در سوریه افزایش داده است. از همین رو، منابع SDF می‌گویند یکی از اهداف اصلی این سفر، تبدیل حمایت سیاسی اروپا به اهرمی برای تضمین اجرای تعهدات دمشق است.

الیزا مارکوس، پژوهشگر و کارشناس مسائل کردها، نیز این سفر را نشانه تغییر موازنه قدرت در پرونده سوریه می‌داند. به گفته او، مظلوم عبدی در تلاش است اروپا را به اعمال فشار بر دمشق برای اجرای توافق ژانویه و تضمین حقوق کردها ترغیب کند، اما هم‌زمان این پرسش را مطرح می‌کند که با پیشرفت روند ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در ارتش سوریه، عبدی اکنون تا چه اندازه از اهرم نظامی و سیاسی مستقلی برخوردار است.

به باور مارکوس، برخلاف سال‌های گذشته، آمریکا دیگر بازیگر تعیین‌کننده آینده کردهای سوریه نیست. با کاهش حضور و نفوذ واشنگتن در شمال‌شرق سوریه، رابطه میان مظلوم عبدی و دمشق اهمیت بیشتری یافته و تصمیم‌گیری درباره آینده مناطق کردنشین بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگو با دولت سوریه وابسته شده است.

در مجموع، سفر اروپایی مظلوم عبدی را می‌توان تلاشی برای کسب تضمین‌های سیاسی از اروپا در مقطعی حساس دانست؛ مقطعی که اجرای توافق با دمشق و نحوه به‌رسمیت شناختن حقوق کردها، آینده ساختار سیاسی و امنیتی شمال‌شرق سوریه را رقم خواهد زد.