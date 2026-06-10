حمله آمریکا به مخازن آب در جنوب ایران؛ بقایی: نبض زندگی ایرانیان هدف قرار گرفت

به گزارش کرد پرس، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس با اشاره به تجاوز نظامی دیشب آمریکا به مخازن نگهداری آب در جنوب کشورمان، نوشت: «آب نبض زندگی است» و آمریکا نبض حیات ایرانیان را هدف قرار داده هست.
وی ادامه داد: آمریکا در ادامه تجاوزهای خود علیه ایران، شب گذشته زیرساختهای حیاتی آب در سریک هرمزگان را هدف قرار داد و تأسیسات تأمین آب مردم را مورد حمله قرار داد؛ تأسیساتی که به بیش از ۲۰ هزار نفر خدماترسانی میکرد.
بقائی خاطرنشان کرد: نابودی دو مخزن آب با ظرفیت ۲۵۰۰ متر مکعب و محروم کردن 10 روستا از آب آشامیدنی، جنایت جنگی آشکار و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد: هیات حاکمه آمریکا باید بهخاطر ارتکاب این جنایات سبعانه علیه زیرساختهای حیاتی ایران، مؤاخذه و مجازات شوند
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