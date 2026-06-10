ناوگان پنجم دریایی بحرین و پایگاه علی السالم کویت مورد حمله پهپادی قرار گرفت

به گزارش کرد پرس، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: «بسم الله قاصم الجبارینقَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَرژیم جنگ افروز آمریکا در اوایل بامداد امروز با بهانه های واهی چند نقطه در جاسک، سیریک و قشم را مورد حمله قرار داد که به یک دکل مخابراتی در سیریک خساراتی وارد آمد و دو مخزن آب بخش بمانی این شهرستان منهدم شد.

در پاسخ به این حرکت شرارت آمیز دشمن، رزمندگان نیروی دریایی سپاه ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد ناوگان پنجم دریایی بحرین و پایگاه علی السالم کویت را مورد حمله پهپادی قرار دادند.

درگیری ها ادامه دارد و پاسداران غیور ملت ایران در حال پاسخگویی به تجاوزهای دشمن هستند و در صورت ادامه شرارت، پاسخ های سنگین تری در راه است.

پایگاه های آمریکا در بحرین، کویت و اردن زیر آتش

منابع محلی بامداد چهارشنبه از فعال شدن آژیرهای هشدار در بحرین و اردن، در پی حمله هوایی به این کشور خبر دادند.

بر اساس گزارش ها، موشک های مهاجم وارد آسمان بحرین شده و سامانه های پدافندی نیز برای رهگیری آنها فعال شده اند.رسانه های عربی می گویند که پایگاه محل استقرار نظامیان آمریکایی در بحرین هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است.

گفته می شود که مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مورد اصابت قرار گرفته است.گزارش ها حاکی از آن است که انفجارهای متعدد در بحرین همچنان ادامه دارد.

همزمان منابع محلی گزارش دادند که انفجارهایی کویت را لرزاند اما آژیرهای هشدار فعال نشدند. گفته می شود پایگاه نظامیان تروریست آمریکایی در منطقه «الجهراء» در کویت هدف حمله قرار گرفته است.

دقایقی بعد رسانه های عربی نوشتند که موشک های شلیک شده توسط ایران، پایگاه های «الازرق» و «موفق السلطی» محل استقرار نظامیان آمریکا در اردن را هدف قرار داده است.

موشک هایی که به آشیانه جنگنده های اف۳۵ برخورد کردند

رزمندگان شجاع هوافضای سپاه توسط موشک های سوخت جامد دور برد خود ۴ هدف مهم از جمله آشیانه های جنگنده های F۳۵ در پایگاه هوایی و مرکز فرمانده کنترل ارتش کودک کش آمریکا در الازرق اردن را مورد هدف قرار داده و منهدم کردند.