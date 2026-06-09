درگیر شدن وکیل سابق ترامپ در پرونده خرید تجهیزات جاسوسی برای اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، یک وکیل نزدیک به دونالد ترامپ و مرتبط با کمیته ملی جمهوری‌خواهان (RNC) با شکایتی ۱۲۰ میلیون دلاری مواجه شده است؛ شکایتی که او را به همکاری در یک پرونده جنجالی مرتبط با خرید نرم‌افزارهای جاسوسی برای اقلیم کردستان عراق متهم می‌کند.

به گزارش The Daily Beast، «تد کیتیلا» وکیل جمهوری‌خواه آمریکایی که پیش‌تر در پرونده‌های مرتبط با شرکت رسانه‌ای ترامپ و تحقیقات جمهوری‌خواهان درباره خانواده بایدن فعالیت داشت، در دادگاهی فدرال در ایالت دلاویر به اتهام «کلاهبرداری»، «تبانی مدنی» و «اخاذی» تحت پیگرد قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، کیتیلا که اخیراً از سوی کمیته ملی جمهوری‌خواهان برای پیگیری پرونده‌های مرتبط با فهرست رأی‌دهندگان استخدام شده، متهم است در چارچوب همکاری با نمایندگان حکومت اقلیم کردستان عراق، در تلاش برای خرید نرم‌افزارهای پیشرفته نظارتی در آمریکا نقش داشته است.

در متن شکایت آمده است که یک مأمور اطلاعاتی کُرد مستقر در ایالت ویرجینیا در سال ۲۰۲۲ قصد خرید تجهیزات جاسوسی به ارزش ۱۱ میلیون دلار از یک فروشنده آمریکایی به نام «بن جمیل» را داشته، اما پس از آنکه فروشنده نتوانسته کارایی سامانه را اثبات کند، از بازگرداندن پیش‌پرداخت ۳۶۰ هزار دلاری خودداری کرده است. به دنبال این اختلاف، کیتیلا به‌عنوان وکیل مأمور کُرد وارد پرونده شد.

اکنون «بن جمیل» ۹۳ ساله در شکایتی جداگانه، علاوه بر طرح دعوای ۴۶۰ میلیون دلاری علیه مأمور اطلاعاتی کُرد، از کیتیلا و دیگر افراد دخیل نیز درخواست ۱۲۰ میلیون دلار غرامت کرده است.

او مدعی شده که کیتیلا و دیگر متهمان از ابزارهای قضایی، از جمله درخواست «توهین کیفری به دادگاه» در یک پرونده مدنی، برای جلوگیری از افشای جزئیات پرونده و خاموش کردن منتقدان استفاده کرده‌اند.

جمیل در گفت‌وگو با دیلی‌بیست ادعا کرده است که کیتیلا تلاش داشته از افشای «رسوایی» مرتبط با حکومت اقلیم کردستان جلوگیری کند؛ زیرا انتشار جزئیات این پرونده می‌توانست برای حلقه‌های نزدیک به ترامپ و همچنین مقام‌های اقلیم کردستان هزینه‌ساز شود.

کیتیلا پیش‌تر وکالت Trump Media & Technology Group، مالک شبکه اجتماعی «تروث سوشال» را در اختلافات حقوقی مرتبط با مالکیت این پلتفرم برعهده داشت. او همچنین در روند بررسی توافق قضایی «هانتر بایدن» نقش‌آفرینی کرده و از منتقدان سرسخت پرونده فرزند جو بایدن بوده است.

دیلی‌بیست همچنین نوشته است که فعالیت‌های کیتیلا در پرونده مرتبط با اقلیم کردستان همزمان با همکاری او با جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا برای اثبات ادعاهای مربوط به نفوذ خارجی هانتر بایدن انجام شده بود.

در این گزارش به سوابق حقوق بشری حکومت اقلیم کردستان عراق نیز اشاره شده و آمده است که این حکومت طی سال‌های گذشته با اتهاماتی درباره فشار بر روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مخالفان روبه‌رو بوده است.

کاخ سفید، شرکت رسانه‌ای ترامپ و خود کیتیلا تاکنون واکنشی رسمی به این گزارش نشان نداده‌اند.