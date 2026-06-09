ربوده و شکنجه شدن 300 مهاجر کرد در لیبی

به گزارش کردپرس، ربوده شدن بیش از ۳۰۰ مهاجر کرد عراقی در لیبی، یکی از تکان‌دهنده‌ترین پرونده‌های اخیر قاچاق انسان در مسیر مهاجرت به اروپا را آشکار کرده است؛ پرونده‌ای که ابعاد آن از اخاذی و شکنجه فراتر رفته و به تهدید برای برداشت اجباری اعضای بدن رسیده است.

بر اساس تحقیقات منتشرشده توسط BBC، این مهاجران که عمدتاً جوانان کرد اهل اقلیم کردستان عراق بودند، در تابستان ۲۰۲۵ هنگام عبور از لیبی برای رسیدن به بریتانیا، توسط یک گروه شبه‌نظامی در خاک لیبی ربوده شدند. قاچاقچیان برای آزادی هر فرد، ۵ هزار دلار از خانواده‌های آنان طلب کردند و تهدید کردند در صورت عدم پرداخت، کلیه گروگان‌ها را خارج خواهند کرد.

طبق این گزارش، قاچاقچیان تصاویر و ویدئوهایی از شکنجه گروگان‌ها برای خانواده‌هایشان ارسال می‌کردند. برخی قربانیان پس از آزادی به خبرنگاران گفته‌اند حدود ۱۸۰ نفر در یک سلول کوچک و تحت شرایط غیرانسانی نگهداری می‌شدند. دست‌کم مرگ یک گروگان تأیید شده و هنوز مشخص نیست چه تعداد همچنان در اسارت هستند.

در مرکز این پرونده، نام «نوح آرون» از قاچاقچیان کرد اهل شهر رانیه در اقلیم کردستان مطرح شده است؛ فردی که مهاجران را از طریق شمال آفریقا و سپس مدیترانه به سمت اروپا هدایت می‌کرد. بر اساس تحقیقات BBC، میان این قاچاقچی و شبه‌نظامیان لیبیایی بر سر پرداخت پول اختلاف ایجاد شده و همین مسئله به گروگان‌گیری گسترده مهاجران انجامیده است. آرون اکنون در فرانسه به اتهام پول‌شویی و قاچاق انسان دوران محکومیت ۱۰ ساله خود را می‌گذراند.

تحقیقات همچنین به ارتباط او با قاچاقچی دیگری به نام «کاردو جاف» اشاره می‌کند که اخیراً بازداشت شده است. هر دو اهل رانیه هستند؛ منطقه‌ای که بنا بر گزارش اندیشکده چتم هاوس به یکی از مراکز فعال شبکه‌های قاچاق انسان در اقلیم کردستان تبدیل شده است.

بخش هولناک ماجرا زمانی آشکار شد که خانواده‌های گروگان‌ها تصاویری از آثار جراحی روی بدن فرزندانشان را به خبرنگاران نشان دادند. برخی خانواده‌ها معتقدند فرزندانشان برای آزادی، مجبور به واگذاری اعضای بدن خود شده‌اند. BBC نیز اعلام کرده شواهد تصویری و شهادت برخی آزادشدگان، احتمال خارج کردن اجباری اعضای بدن را تقویت می‌کند.

در ژانویه ۲۰۲۶، بیش از ۱۱۰ گروگان آزادشده با پروازی که دولت عراق سازمان‌دهی کرده بود، به اقلیم کردستان بازگردانده شدند. با این حال، مقام‌های کردستان عراق معتقدند هنوز ده‌ها نفر دیگر یا مفقود هستند یا ممکن است قربانی شبکه‌های قاچاق اعضای بدن شده باشند.