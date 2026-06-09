بانوی کُرد به الگوی ملی تبدیل می شود/برگزاری همایش ملی برای معرفی مفاخر زن کُرد در پاییز امسال

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام پیام عبدالملکی در نشست خبری با رسانه های کردستان، گفت: مدیر حوزه علمیه خواهران استان کردستان با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت ها و الگوهای موفق زنان کُرد، از برگزاری همایش ملی «بانوی کُرد» در پاییز امسال خبر داد و گفت: این همایش با هدف معرفی هویت، اصالت و مفاخر زنان کُرد به نسل جوان و جامعه ملی برگزار می شود.

وی اظهار کرد: دشمنان در سال های اخیر تلاش های گسترده ای برای ایجاد فاصله میان اقوام ایرانی و نظام جمهوری اسلامی انجام داده اند و در این میان تمرکز ویژه ای بر مناطق کُردنشین داشته اند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان کردستان افزود: بیش از ۵۰ شبکه رسانه ای کُردی و ده ها سرویس اطلاعاتی و جریان معاند در تلاش هستند میان قوم کُرد و جمهوری اسلامی شکاف ایجاد کنند، اما به دلیل فرهنگ، اصالت و بصیرت مردم این منطقه در دستیابی به اهداف خود موفق نبوده اند.

حجت الاسلام عبدالملکی با اشاره به تلاش جریان های معاند برای سوءاستفاده از مسائل قومیتی و جنسیتی، ادامه داد: در جریان حوادث سال های اخیر نیز با وجود تمرکز دشمن بر مناطق کُردنشین، مردم کردستان با آگاهی و بصیرت کمترین آسیب را متحمل شدند.

وی با بیان اینکه تلاقی دو مؤلفه «قومیت» و «جنسیت» ضرورت توجه به جایگاه بانوی کُرد را دوچندان کرده است، یادآور شد: اعتقاد داریم بانوی کُرد می تواند الگویی برای تمام بانوان کشور باشد؛ چرا که در حوزه های فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارای ویژگی های ارزشمند و منحصر به فردی است.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان کردستان نقش زنان کُرد در تحکیم بنیان خانواده، فعالیت های اقتصادی، عرصه های فرهنگی و اجتماعی را برجسته دانست و بیان کرد: در طول تاریخ زنان کُرد افتخارات بزرگی خلق کرده اند، اما بسیاری از این شخصیت ها آن گونه که شایسته است به جامعه معرفی نشده اند.

حجت الاسلام عبدالملکی از چهره هایی همچون مستوره اردلان، فاطمه گُلباغی، فاطمه اسدی، ثریا مطهریان و نرگس قلی زاده به عنوان نمونه هایی از زنان اثرگذار کُرد یاد کرد و گفت: بسیاری از این بانوان می توانند به عنوان الگوهای موفق در حوزه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و ایثار به نسل جوان معرفی شوند.

وی با اشاره به وجود ۵۶۶ شهیده زن در استان کردستان، افزود: زنان کُرد در عرصه دفاع از میهن، فعالیت های اجتماعی، وقف، آموزش و خدمت به جامعه نقش آفرینی های ماندگاری داشته اند که نیازمند بازخوانی و معرفی گسترده هستند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان کردستان از تمدید فراخوان مقالات و آثار فرهنگی و رسانه ای همایش ملی «بانوی کُرد» تا پایان خردادماه خبر داد و اظهار کرد: در کنار بخش علمی، جشنواره فرهنگی و هنری این همایش نیز در حوزه هایی همچون شعر، داستان، پادکست، کلیپ، اینفوگرافیک و سایر تولیدات رسانه ای برگزار می شود.

عبدالملکی ادامه داد: چند جلد کتاب درباره بانوان شاخص کُرد در دست تدوین است و همچنین پایگاه اینترنتی بانوی کُرد برای ثبت و انتشار آثار، مقالات و تولیدات علمی و فرهنگی راه اندازی شده است.

وی با اشاره به پیش بینی بخش ویژه انتخاب و معرفی بانوان شاخص معاصر کُرد در این رویداد، یادآور شد: در جامعه امروز نیز زنان برجسته بسیاری در حوزه های علمی، پزشکی، آموزشی، مدیریتی و فرهنگی داریم که باید به عنوان الگوهای در دسترس به نسل جدید معرفی شوند.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان کردستان بیان کرد: هدف اصلی این همایش معرفی یک سرمایه اجتماعی ارزشمند به جامعه است؛ سرمایه ای که می تواند تصویری واقعی از جایگاه زن کُرد ارائه دهد و بسیاری از نگاه ها و برداشت های نادرست درباره قوم کُرد و بانوان این منطقه را اصلاح کند.

همایش ملی «بانوی کُرد» در صورت فراهم بودن شرایط، پاییز امسال با حضور پژوهشگران، فعالان فرهنگی، اصحاب رسانه و چهره های برجسته علمی و اجتماعی برگزار خواهد شد.