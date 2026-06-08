بزرگ ترین طرح اکتشاف معدنی کردستان کلید خورد

به گزارش کرد پرس، حسین کریمی جاوید در گفت وگو با رسانه های کردستان از آغاز اجرای بزرگ ترین عملیات پی جویی تکمیلی معدنی در پهنه دیواندره استان کردستان خبر داد و گفت: ۵۸ محدوده امیدبخش معدنی برای انجام مطالعات تکمیلی و ورود به مراحل بعدی اکتشاف شناسایی شده اند.

وی اظهار کرد: در چارچوب اجرای طرح تحول سه جانبه زمین شناسی و اکتشاف معدنی، ۵۸ محدوده امیدبخش با مجموع مساحت یک هزار و ۲۹۰ کیلومتر مربع برای انجام عملیات تکمیل اکتشاف در مرحله پی جویی به طرح اکتشاف منطقه غرب کشور ابلاغ شده است.

مجری طرح اکتشاف منطقه غرب کشور با اشاره به گستردگی عملیات پیش بینی شده، افزود: در این مرحله ۲۳۴ پروفیل اکتشافی، دو هزار و ۳۹۰ کیلومتر پیمایش صحرایی و برداشت ۶ هزار و ۶۲۰ نمونه معدنی در محدوده های هدف انجام خواهد شد.

کریمی جاوید ادامه داد: همچنین تهیه ۶۵۰ کیلومتر مربع نقشه زمین شناسی در مقیاس یک بیست وپنج هزارم در دستور کار قرار دارد که نقش مهمی در شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های معدنی منطقه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این پروژه یکی از گسترده ترین برنامه های اکتشافی در غرب کشور به شمار می رود، یادآور شد: نتایج حاصل از این مطالعات می تواند زمینه شناسایی ذخایر جدید معدنی و جذب سرمایه گذاری در بخش معدن استان را فراهم کند.

مجری طرح اکتشاف منطقه غرب کشور درباره حوزه فعالیت این طرح نیز بیان کرد: طرح اکتشاف منطقه غرب کشور به عنوان مجری برنامه های اکتشافی ایمیدرو و ایمپاسکو، مسئولیت اجرای طرح های اکتشافی در استان های ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و همدان را بر عهده دارد.

کریمی جاوید گفت: اجرای این برنامه ها با هدف تکمیل اطلاعات زمین شناسی، شناسایی ذخایر معدنی جدید و فراهم سازی بستر توسعه فعالیت های معدنی در مناطق مستعد کشور دنبال می شود.

وی تأکید کرد: پهنه دیواندره به دلیل ظرفیت های زمین شناسی و معدنی خود از مناطق مهم اکتشافی غرب کشور محسوب می شود و اجرای این طرح می تواند چشم انداز تازه ای برای توسعه بخش معدن در کردستان ایجاد کند.