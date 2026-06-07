کردستان زیستگاه ۲۲ قطعه میش مرغ است/افزایش جمعیت حیات وحش در مناطق حفاظت شده

به گزارش کرد پرس، فرزاد زندی روز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت مناطق حفاظت شده و گونه های شاخص جانوری استان، گفت: در حال حاضر پنج منطقه حفاظت شده شامل عبدالرزاق، بدر و پریشان، بیجار، چهل چشمه و سارال، شاهو و کوسالان و همچنین پناهگاه حیات وحش زریوار تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان قرار دارند.

وی افزود: مجموع مناطق تحت مدیریت محیط زیست در کردستان حدود ۲۹۷ هزار هکتار است که ۹.۶ درصد مساحت استان را شامل می شود و هفت منطقه شکار ممنوع نیز با وسعتی معادل ۲.۷ درصد مساحت استان وجود دارد؛ به گونه ای که در مجموع بیش از ۱۲ درصد مساحت کردستان تحت حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ سازی در حفاظت از محیط زیست، اظهار کرد: طی سال جاری ۶۴۰ برنامه آموزشی با بیش از ۱۱۲ هزار نفر ساعت آموزش برگزار شده و ۷۱ دوره آموزش ضمن خدمت نیز با ۱۸ هزار نفر ساعت آموزش برای ارتقای دانش زیست محیطی اجرا شده است.

زندی ادامه داد: برگزاری ۲۰ جشنواره و مسابقه نقاشی و کاردستی، اجرای ۲۲ برنامه آموزشی مشارکتی و ۲۲ برنامه در حوزه مسئولیت اجتماعی از جمله اقدامات انجام شده برای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در استان بوده است.

وی با اشاره به اجرای پویش «نه به پلاستیک»، یادآور شد: کردستان از استان های پیشرو کشور در اجرای این پویش است و تلاش می کنیم فرهنگ استفاده از کیسه های پارچه ای به جای کیسه های پلاستیکی در میان شهروندان نهادینه شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت میش مرغ در استان، بیان کرد: میش مرغ یکی از ارزشمندترین گونه های جانوری کشور و سنگین ترین پرنده قادر به پرواز در جهان است که در ایران تنها در استان کردستان زیست می کند.

زندی گفت: در حال حاضر ۲۲ قطعه میش مرغ در زیستگاه های استان شناسایی شده اند و امسال بخشی از برنامه حفاظت، تکثیر و آزادسازی این گونه ارزشمند که پیش تر در آذربایجان غربی انجام می شد، به کردستان واگذار شده است.

وی از اجرای برنامه های آموزشی ویژه برای حفاظت از این گونه خبر داد و افزود: در راستای آشنایی نسل جوان با اهمیت میش مرغ، دو هزار نسخه بروشور آموزشی و شش هزار جلد کتاب میان دانش آموزان و دانشجویان توزیع شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان همچنین به سمندر آتشین کردستانی به عنوان یکی دیگر از گونه های شاخص استان اشاره کرد و اظهار کرد: این گونه ارزشمند به عنوان نماد پاکی منابع آبی شناخته می شود و برای معرفی آن، المان سمندر آتشین در استان احداث و نصب شده است.

زندی با اشاره به ظرفیت های کم نظیر تنوع زیستی کردستان، ادامه داد: در استان کردستان یک هزار و ۷۵۰ گونه گیاهی، ۲۶۰ گونه خوراکی و دارویی، ۳۱۱ گونه پرنده، ۴۷ گونه پستاندار، ۴۷ گونه ماهی و هفت گونه خزنده شناسایی شده است.

وی یادآور شد: سرشماری های انجام شده در زیستگاه های مختلف استان نشان می دهد جمعیت بسیاری از گونه های حیات وحش در مناطق حفاظت شده روند افزایشی داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان از برخورد با متخلفان زیست محیطی خبر داد و بیان کرد: در سال گذشته ۱۷۰ پرونده حقوقی در حوزه محیط زیست تشکیل شد که ۱۳۵ پرونده مربوط به تخریب و چرای غیرمجاز، ۱۸ پرونده مربوط به قطع اشجار، ۳۰ پرونده مربوط به صنایع آلاینده و ۲۷ پرونده مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز بوده است.

زندی گفت: در همین مدت ۴۰۲ مورد تخلف شکار و صید غیرمجاز کشف شد که در این رابطه ۱۲ قبضه سلاح غیرمجاز و ۷۴ قبضه سلاح شکاری مجاز کشف و ضبط شد.

وی اظهار کرد: سال گذشته ۳۱ فقره حکم سبز برای متخلفان زیست محیطی صادر شد و همچنین ۳۸ مورد خلع ید و رفع تصرف از اراضی تحت حفاظت محیط زیست به مساحت ۹۰ هکتار انجام گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان همچنین به تعیین حریم دریاچه زریوار اشاره کرد و افزود: سال گذشته حریم این دریاچه با نصب بنچ مارک مشخص شد که به دنبال آن بخشی از تصرفات صورت گرفته در اراضی پیرامونی دریاچه شناسایی و برای بازگرداندن حقوق عمومی اقدامات قانونی آغاز شد.

زندی تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست و آموزش، فرهنگ سازی و جلب همکاری جوامع محلی همچنان مهم ترین راهکار برای صیانت از سرمایه های طبیعی استان به شمار می رود.