سازمان ملل از روند اعطای تابعیت به کردهای سوریه استقبال کرد

به گزارش کردپرس، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، از اجرای فرمان شماره ۱۳ سال ۲۰۲۶ در سوریه برای اعطای تابعیت به کردهای فاقد تابعیت استقبال کرد و آن را گامی مهم در حل یکی از طولانیترین بحرانهای حقوقی کردهای سوریه دانست.
بر اساس اعلام این نهاد، از زمان آغاز روند ثبت درخواستها در ششم آوریل ۲۰۲۶ تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر برای دریافت تابعیت سوریه درخواست دادهاند. مقامهای سوری نیز اعلام کردهاند که ۲ هزار و ۸۹۲ پرونده، شامل ۱۰ هزار و ۵۱۶ نفر در مراکز ثبتنام دمشق، حلب، حسکه، رقه و دیرالزور ثبت شده است.
به گفته این نهاد وابسته به سازمان ملل ، با ادامه استقبال متقاضیان، دولت سوریه مهلت ثبت درخواست را پس از پایان دوره اولیه یکماهه، برای ۱۵ روز دیگر در برخی مراکز تمدید کرده است.
این فرمان شامل کردهای سوری واجد شرایط، از جمله افرادی میشود که دههها در دفاتر ثبت احوال سوریه ثبت نشده بودند و در نتیجه از حقوق اولیه شهروندی محروم مانده بودند.
نماینده موقت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در سوریه نیز اعلام کرد رسیدگی به مسئله بیتابعیتی برای تقویت حمایت حقوقی، افزایش مشارکت اجتماعی و تحکیم انسجام اجتماعی ضروری است. او افزود این نهاد به همکاری با مقامهای سوری و شرکای حقوقی برای کمک به افراد مشمول ادامه خواهد داد.
کمیساریا همچنین اعلام کرد برای تسهیل روند ثبت درخواستها، محتوای اطلاعرسانی به زبانهای عربی و کردی تهیه شده و مشاوران حقوقی در مراکز ثبتنام، خدمات راهنمایی و پشتیبانی ارائه میکنند.
مقامهای سوری این اقدام را بخشی از تلاشها برای حل مشکلات مربوط به وضعیت مدنی و حقوقی شهروندان توصیف کردهاند. انس خطاب، وزیر کشور سوریه، گفت اجرای فرمان صادرشده از سوی احمد الشرع، رئیس جمهور این کشوردر راستای تقویت اصل شهروندی برابر، ثبات اجتماعی و حفاظت از حقوق مدنی ادامه دارد.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تأکید کرد که این فرمان فراتر از یک اقدام اداری است و میتواند بخشی از پیامدهای سرشماری سال ۱۹۶۲ در حسکه را جبران کند که هزاران کرد سوری را از تابعیت محروم و دسترسی آنان به آموزش، خدمات درمانی، اشتغال و مشارکت سیاسی را محدود کرده بود.
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