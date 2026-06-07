آزادی عبدالله اوجالان «خط قرمز» جامعه کرد است و بدون آن صلح ممکن نیست

سرویس ترکیه - انگین سِوِر، رئیس مشترک کنگره جوامع دموکراتیک کردستان در اروپا (KCDK-E)، اعلام کرد که همزمان با نشست کمیته وزیران شورای اروپا در روزهای ۹ تا ۱۱ ژوئن، کردها و حامیان آنان در چندین شهر اروپا دست به برگزاری برنامه‌های اعتراضی خواهند زد. به گفته او، محور اصلی این اقدامات، مطالبه اجرای «حق امید» برای عبدالله اوجالان و اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا است.

سور با اشاره به رأی دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال ۲۰۱۴ گفت موضوع «حق امید» سال‌هاست در دستور کار نهادهای اروپایی قرار دارد، اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. او افزود با وجود انتظار برای بررسی مجدد این پرونده در نشست جدید کمیته وزیران شورای اروپا، نشانه‌ها حاکی از آن است که این موضوع بار دیگر در دستور کار قرار نخواهد گرفت.

رئیس مشترک KCDK-E با اشاره به تحولات اخیر در روند حل مسئله کردها گفت فراخوان عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ برای «صلح و جامعه دموکراتیک» نقطه عطف مهمی بود که پایان مبارزه مسلحانه و انتقال کامل روند به عرصه سیاست و حقوق را مطرح کرد. به گفته او، در پی این فراخوان، بسیاری از محافل سیاسی و اجتماعی اوجالان را مذاکره‌کننده اصلی روند صلح دانسته‌اند و از همین رو اجرای «حق امید» به یکی از مطالبات کلیدی این روند تبدیل شده است.

سور همچنین تأکید کرد که با وجود اعلام حمایت کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا از روند صلح، این حمایت‌ها هنوز به اقدامات عملی تبدیل نشده است. او گفت اطلاعات موجود نشان می‌دهد نه اجرای احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر و نه موضوع «حق امید» قرار نیست به‌صورت جدی در نشست پیش رو بررسی شود.

وی در ادامه از برگزاری دو روز برنامه اعتراضی در استراسبورگ خبر داد و گفت این اقدامات از ۹ ژوئن آغاز خواهد شد. به گفته او، در روز نخست نمایندگان احزاب و نهادهای سیاسی کرد، شهرداران و نمایندگان پارلمان‌های اروپایی با حضور در برابر شورای اروپا بیانیه مشترکی قرائت خواهند کرد.

سور افزود روز ۱۰ ژوئن نیز تجمع گسترده‌ای با حضور شرکت‌کنندگانی از آلمان، بلژیک، هلند، سوئیس و شمال فرانسه برگزار می‌شود و در آن بر ضرورت تأمین آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان و اجرای فوری احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر تأکید خواهد شد.

او در پایان با فراخوان به کردهای مقیم اروپا برای مشارکت در این اعتراضات گفت آزادی عبدالله اوجالان «خط قرمز» جامعه کرد است و اگر قرار باشد روندی برای حل مسئله کردها و دستیابی به صلح شکل بگیرد، باید شرایط آزادی و فعالیت سیاسی او هرچه سریع‌تر فراهم شود. سور از بیش از سه میلیون کرد ساکن اروپا خواست برای دفاع از حقوق، هویت و فرهنگ خود در این کارزارها مشارکت کنند.