به گزارش کردپرس، قباد طالبانی، رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان عراق، ضمن تأکید بر ضرورت ازسرگیری مذاکرات میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی، گفت که این دو حزب باید از همان نقطه‌ای که گفت‌وگوهای تشکیل دولت متوقف شده بود، مذاکرات را ادامه دهند.

طالبانی اظهار داشت: «امیدوارم دوستانمان در حزب دمکرات از مواضع مشترکی که پیش‌تر ثبت و توافق شده بود، عقب‌نشینی نکرده باشند. ما می‌خواهیم مذاکرات تشکیل دولت از همان جایی که متوقف شد، دوباره آغاز شود.»

وی افزود: «بیش از ۲۰ بار به‌صورت علنی اعلام کرده‌ام که آماده گفت‌وگو هستیم؛ کافی است یکی با من تماس بگیرد و بگوید بیایید بنشینیم و گفت‌وگو کنیم.»

این مقام اتحادیه میهنی با تأکید بر اهمیت مشارکت حزب دمکرات در اداره اقلیم کردستان گفت: «حتی اگر با همه طرف‌های دیگر نیز به توافق برسیم، نمی‌توانیم این اقلیم را بدون حزب دمکرات اداره کنیم.»

قباد طالبانی در ادامه با اشاره به اختلاف دیدگاه‌ها در حزب دمکرات اظهار داشت: «احساس می‌کنم در داخل حزب دمکرات دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. می‌دانم آقای مسعود بارزانی از همه ما تجربه سیاسی بیشتری دارد و به‌خوبی می‌داند که حزب دمکرات و اتحادیه میهنی باید به نوعی به تفاهم و همگرایی برسند.»

وی همچنین تأکید کرد که اتحادیه میهنی امروز دارای موضعی واحد است و گفت: «روزگاری کسی به‌راحتی نمی‌توانست سیاست اتحادیه میهنی را درک کند و این حزب دارای جناح‌های مختلفی بود، اما امروز اتحادیه میهنی یک دیدگاه و یک رؤیا دارد.»

طالبانی در بخش دیگری از سخنانش درباره مسرور بارزانی گفت: «من کاک مسرور را دوست دارم و هیچ مشکلی با او ندارم، اما اگر مشاورش بودم به او می‌گفتم همان‌طور که به بغداد می‌روی و با همه طرف‌ها دیدار می‌کنی، باید با رئیس‌جمهور عراق نیز دیدار داشته باشد.»