کشف ۱۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در کردستان/مجازات سوداگران مرگ باید تشدید شود

به گزارش کرد پرس، علی محمدپناه در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: سال گذشته بیش از هزار و ۳۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف و ضبط شد که این میزان حاصل تلاش شبانه روزی دستگاه های امنیتی و به ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر است.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط با جرائم مواد مخدر، افزود: برای افزایش بازدارندگی، باید قوانین سختگیرانه تری در حوزه مقابله با توزیع کنندگان مواد مخدر تصویب و اجرا شود تا کسی جرأت خرده فروشی و توزیع این مواد را نداشته باشد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان، اظهار کرد: لایحه ای از سوی دولت برای اصلاح قوانین این حوزه به مجلس ارائه شده و در حال بررسی است و ما نیز در کمیته حقوقی و قضایی به طور جدی پیگیر تشدید برخوردها با سوداگران مرگ هستیم.

محمدپناه با بیان اینکه پیشگیری مهم ترین اولویت ستاد مبارزه با مواد مخدر است، ادامه داد: برنامه های آموزشی و آگاه سازی در چهار محیط خانواده، محلات، مراکز آموزشی و محیط های کاری اجرا می شود و هدف از این اقدامات افزایش آگاهی عمومی نسبت به آسیب ها و پیامدهای مصرف مواد مخدر است.

وی از برگزاری بیش از یک هزار و ۴۰۰ ساعت آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس استان طی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ خبر داد و یادآور شد: آموزش مهارت نه گفتن از مهدکودک تا مقاطع متوسطه در دستور کار قرار دارد و جشنواره نوجوان سالم نیز با مشارکت آموزش و پرورش برای شناسایی ایده های نو در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی برگزار می شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان درباره وضعیت مصرف مواد مخدر در استان، بیان کرد: تریاک و مشتقات آن با ۳۵ درصد بیشترین سهم مصرف را در استان دارند و پس از آن شیشه با ۲۴ درصد، هروئین با ۲۱ درصد، حشیش با ۱۲ درصد و سایر مواد مخدر با هشت درصد قرار دارند.

محمدپناه، شهرستان های سنندج، قروه، سقز، دهگلان و کامیاران را به ترتیب در صدر مناطق درگیر با معضل اعتیاد در استان معرفی کرد و گفت: به دلیل همجواری با کشور عراق، کردستان یکی از مسیرهای ورود پیش سازها و مواد روانگردان محسوب می شود، اما با وجود این شرایط، استان همچنان در زمره پنج استان با وضعیت مطلوب تر کشور در حوزه شیوع مواد مخدر قرار دارد.

وی همچنین به فعالیت مراکز درمان و بازتوانی معتادان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۱۹۰ مرکز متادون درمانی در استان فعال است و برنامه های بازتوانی، اشتغال زایی و حمایت از افراد بهبود یافته نیز به صورت مستمر اجرا می شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان اظهار کرد: برای افراد بهبودیافته تسهیلات اشتغال زایی و فرصت های شغلی فراهم می شود و کارفرمایانی که در جذب این افراد همکاری کنند از مشوق هایی از جمله پرداخت بخشی از حق بیمه و تسهیلات کم بهره بهره مند خواهند شد.

محمدپناه تأکید کرد: مقابله مؤثر با اعتیاد نیازمند همکاری همه دستگاه ها، خانواده ها و نهادهای فرهنگی است و پیشگیری همچنان کم هزینه ترین و مؤثرترین راهکار در برابر این آسیب اجتماعی محسوب می شود.