ادغام حدود 20 هزار معلم مناطق کردنشین در سیستم آموزشی سوریه

به گزارش کردپرس به نقل از عنب بلدی، در ادامه روند ادغام نهادهای اداره خودگردان شمال و شرق سوریه با ساختار دولت مرکزی، یک مقام آموزشی در حسکه اعلام کرد حدود ۱۹ هزار و ۴۰۰ معلم شاغل در مناطق کردنشین شمالشرق سوریه بهزودی بهعنوان کارمند رسمی وارد سیستم آموزشی دولت موقت سوریه خواهند شد.
رئیس اداره آموزش حسکه گفت تمامی معلمان وابسته به اداره آموزش و پرورش اداره خودگردان کردی، بر اساس روند ادغام، تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش سوریه قرار میگیرند و «هیچ معلمی کنار گذاشته نخواهد شد.»
به گفته او، کمیتههای مشترک اکنون در حال بررسی و راستیآزمایی مدارک تحصیلی و حرفهای معلمان هستند و بخشی از اسناد مورد نیاز نیز از آنان درخواست شده است.
این اقدام در حالی انجام میشود که مذاکرات میان دمشق و اداره خودگردان شمال و شرق سوریه پس از توافق مهم اواخر ژانویه ادامه دارد؛ توافقی که پس از هفتهها درگیری شدید میان نیروهای دموکراتیک سوریه و ارتش سوریه امضا شد. دو طرف در آن توافق بر آتشبس دائمی و ادغام نهادهای نظامی و غیرنظامی روژاوا در ساختار دولت سوریه تأکید کردند.
الباری شمار کل معلمان مناطق تحت کنترل اداره خودگردان را حدود ۳۳ هزار نفر اعلام کرد؛ آماری که شامل معلمان استخدامشده پیش از تشکیل اداره خودگردان نیز میشود. به گفته او، حدود ۷۰۰ هزار دانشآموز نیز در نزدیک به دو هزار مدرسه در این مناطق تحصیل میکنند.
این مقام آموزشی همچنین گفت با آغاز سال تحصیلی جدید، آموزش بر اساس «برنامه سیستم آموزشی سوریه» دنبال خواهد شد، اما چارچوب مربوط به آموزش به زبان کردی و برنامه درسی اداره خودگردان طی روزهای آینده مشخص میشود.
او افزود ازسرگیری آموزش به زبان کردی تنها با «برخی مسائل فنی» روبهرو است و ترجمه کتابها و برنامههای درسی به زبان کردی یکی از پیشنهادهای مطرحشده در این زمینه است.
اداره خودگردان شمال و شرق سوریه پس از خروج نیروهای دولتی سوریه از مناطق کردنشین در سال ۲۰۱۲، نظام آموزشی مستقلی ایجاد کرده بود که آموزش به زبان کردی بخشی از آن به شمار میرفت.
در همین حال، احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه، در ژانویه گذشته با صدور فرمان شماره ۱۳، زبان کردی را بهعنوان «زبان ملی» به رسمیت شناخت؛ هرچند زبان عربی همچنان تنها زبان رسمی سوریه باقی مانده است.
