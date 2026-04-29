پ.ک.ک دیگر اهرم فشار گذشته را ندارد

به گزارش کردپرس، الیزا مارکوس، کارشناس ارشد مسائل کردها، در شبکه ایکس نوشت که روند صلح میان پ.ک.ک و دولت آنکارا در همان بن‌بست‌هایی گرفتار شده که پیش‌تر مذاکرات اسلو و نیز روند صلح سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ را ناکام گذاشته بود. به گفته او، مهم‌ترین مانع، ناتوانی یا نگرانی رجب طیب اردوغان از پذیرش مطالبات کردها، به هر شکل ممکن، است.

مارکوس افزود از نگاه اردوغان، اکنون صلح و ثبات نسبی برقرار شده و بنابراین دلیلی برای پذیرش ریسک گام‌های بیشتر نمی‌بیند. او همچنین تأکید کرد این بار پ.ک.ک پس از کنار گذاشتن جنگ و سوزاندن نمادین بخشی از سلاح‌های خود، به‌سادگی قادر به بازگشت به درگیری مسلحانه نیست؛ موضوعی که فشار بر حزب عدالت و توسعه برای پیشبرد روند صلح را کاهش داده است.