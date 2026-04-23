باند سارقان مامور نما در سنندج متلاشی شد

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در تشریح جزئیات این خبر به خبرنگاران، گفت: در پی اعلام احدی از شهروندان به مرکز ۱۱۰ مبنی بر سرقت از آنان تحت (عنوان مامور) در یکی از محلات سنندج، با شیوه ها فریب کارانه و جلب اعتماد صاحب خانه اقدام به سرقت از آنان کردند.

وی اظهار کرد: این افراد پس از ورود، با بیان اینکه فرزند خانواده اقدام به نگهداری سلاح کرده ، از صاحب خانه درخواست دریافت وجه و اموال می کنند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه متأسفانه صاحب خانه فریب این افراد را خورده است، افزود: از این منزل مبلغ یک هزار و ۹۰۰ دلار و یک حلقه انگشتر به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان را به عنوان رشوه پرداخت دریافت می کنند.

سردار الهی ادامه داد: بلافاصله در کمتر زمان کارآگاهان پلیس آگاهی استان با اشراف اطلاعاتی این باند ۳ نفره سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی در عملیاتی منسجم در مخفیگاه زمینگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه اموال سرقتی کشف و تحویل مالباختگان شد، یادآور شد: شهروندان تحت هیچ عنوان بدون احراز هویت رسمی و کارت شناسایی معتبر، به افراد مراجعه کننده اعتماد نکنند و بلافاصله موارد مشکوک را با شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.