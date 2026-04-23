۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۴

باند سارقان مامور نما در سنندج متلاشی شد

باند سارقان مامور نما در سنندج متلاشی شد

سرویس کردستان - فرمانده انتظامی استان کردستان از دستگیری باند سه نفره سارقان  مامور نما که با تهدید اقدام به سرقت کرده بودند، خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در تشریح جزئیات این خبر به خبرنگاران، گفت: در پی اعلام احدی از شهروندان به مرکز ۱۱۰  مبنی بر سرقت از آنان تحت (عنوان مامور) در یکی از محلات سنندج، با شیوه ها فریب کارانه و جلب اعتماد صاحب خانه اقدام به سرقت از آنان کردند.

وی اظهار کرد: این افراد پس از ورود، با بیان اینکه فرزند خانواده اقدام به نگهداری سلاح کرده ، از صاحب خانه درخواست دریافت وجه و اموال می کنند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه متأسفانه صاحب خانه فریب این افراد را خورده است، افزود: از این منزل  مبلغ یک هزار و ۹۰۰ دلار و  یک حلقه انگشتر به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان را به عنوان رشوه پرداخت دریافت می کنند.

سردار الهی ادامه داد: بلافاصله در کمتر زمان کارآگاهان پلیس آگاهی استان با اشراف اطلاعاتی این باند ۳ نفره سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی در عملیاتی منسجم در مخفیگاه زمینگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه اموال سرقتی کشف و تحویل مالباختگان شد، یادآور شد: شهروندان تحت هیچ عنوان بدون احراز هویت رسمی و کارت شناسایی معتبر، به افراد مراجعه کننده اعتماد نکنند و بلافاصله موارد مشکوک را با شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 2794927

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha