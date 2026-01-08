ابراز نگرانی سازمان ملل از آواره شدن 30000 شهروند کرد در حلب سوریه

به گزارش کردپرس به نقل از وبسایت سازمان ملل، درگیریهای جدید در حلب سوریه کشته و زخمی شدن بیش از 30 تن از شهروندان را به دنبال داشته و آسیب های جدید به دو منطقه کردنشین اشرفیه و شیخ مقصود این شهر وارد شده است.

ستفان دوژاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل هم با اشاره به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان در پی درگیری میان نیروهای امنیتی کرد و نظامیان وابسته به حکومت الجولانی، از تشدید تنشها ابراز نگرانی کرد.

او تاکید کرد که بر اساس قوانین بین المللی، طرفین باید از غیرنظامیان و زیرساختها و تاسیسات غیرنظامی محافظت کنند.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل نیز تخمین زد حدود 30000 نفر از شهروندان کرد دو منطقه کردنشین شیخ مقصود و اشرفیه این شهر را ترک کرده اند.

ستفان دوژاریک با اشاره به توافق 10 مارس سال گذشته میان نیروهای کرد و دولت سوریه، از آنها خواست درگیریها را متوقف و مذاکره را ادامه دهند.