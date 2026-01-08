به گزارش کردپرس، مجله لانگ وار، وابسته به بنیاد دفاع از دموکراسی ها با ارائه گزارشی پیرامون بروز درگیری شدید میان نیروهای کرد و نظامیان وابسته به حکومت موقت سوریه در شهر حلب نوشت: در پی تشدید درگیری‌ها در شهر حلب، ارتش سوریه محله‌های عمدتاً کردنشین «شیخ مقصود» و «اشرفیه» را به‌طور کامل محاصره کرد؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره لغزش اوضاع به سمت یک جنگ تمام‌عیار میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را افزایش داده است.

فرماندهی عملیات ارتش سوریه روز چهارشنبه ۷ ژانویه اعلام کرد این دو محله از ساعت ۱۵:۰۰ به‌عنوان «مناطق نظامی بسته» تلقی می‌شوند و از غیرنظامیان خواست از مواضع نیروهای وابسته به SDF فاصله بگیرند. در بیانیه ارتش تأکید شده است که «امنیت و ثبات به‌زودی، به شیوه‌ای مناسب و در جهت حفاظت از ساکنان در اشرفیه و شیخ مقصود برقرار خواهد شد».

منابع محلی می‌گویند پس از اعمال این محاصره، ده‌ها هزار نفر از ساکنان این محله‌ها ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند. برخی گزارش‌ها شمار آوارگان را بسیار بالا و بی‌سابقه توصیف می‌کنند، هرچند آمارها به‌طور مستقل تأیید نشده است.

در مقابل، نیروهای دموکراتیک سوریه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه «دژهای پایداری و مقاومت» باقی خواهند ماند و تأکید کردند مقاومت برای «حفاظت از زمین، مردم و کرامت» ادامه خواهد یافت؛ موضعی که به‌عنوان فراخوانی ضمنی برای ایستادگی ساکنان در برابر پیشروی نیروهای دولتی تفسیر شده است.

در ۲۴ ساعت گذشته، دو طرف یکدیگر را به آغاز حملات متهم کرده‌اند. منابع وابسته به دولت سوریه مدعی‌اند که SDF با استفاده از خمپاره و تک‌تیرانداز، مناطق مسکونی و مسیرهای شهری حلب را هدف قرار داده است. در مقابل، SDF اعلام کرده نیروهای دولتی با تانک و خودروهای زرهی به مناطق مسکونی حمله کرده‌اند و این حملات با مقاومت نیروهای امنیت داخلی و حمایت برخی ساکنان محلی دفع شده است.

درگیری‌های شدید میان دو طرف از روز ۶ ژانویه در این مناطق آغاز شد. رسانه دولتی سانا گزارش داد در حمله منتسب به SDF یک سرباز سوری کشته و چند تن دیگر زخمی شده‌اند و همچنین سه غیرنظامی در اثر گلوله‌باران جان باخته‌اند. با این حال، SDF مسئولیت این تلفات غیرنظامی را رد کرده و نیروهای دولتی را به هدف قرار دادن مناطق مسکونی اطراف شیخ مقصود متهم کرده است.

تنش میان دمشق و SDF پیشینه‌دار است. آخرین رویارویی جدی در ماه اکتبر رخ داد که با میانجی‌گری ایالات متحده و برقراری آتش‌بس موقت پایان یافت. با این حال، ناظران می‌گویند وضعیت کنونی در شرایطی رخ می‌دهد که مذاکرات سیاسی میان دو طرف به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

گفت‌وگوها بر سر اجرای توافق مارس ۲۰۲۵ میان احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، و مظلوم عبدی، فرمانده SDF، برای ادغام این نیروها در ساختار دولت سوریه، عملاً متوقف شده و سازوکار اجرایی آن تا پایان ۲۰۲۵ نیز به نتیجه نرسیده است.

تحلیلگران هشدار می‌دهند تلاش ارتش سوریه برای اعمال کنترل کامل بر شیخ مقصود و اشرفیه می‌تواند آتش یک درگیری گسترده‌تر را شعله‌ور کند؛ درگیری‌ای که نه‌تنها حلب، بلکه سایر مناطق مورد مناقشه میان دولت موقت سوریه و نیروهای کرد را نیز در بر خواهد گرفت و خطر ورود کشور به مرحله‌ای تازه از بی‌ثباتی نظامی را افزایش می‌دهد.