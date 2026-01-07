به گزارش کردپرس، محمود محمد، سخنگوی حزب دمکرات کردستان، در اربیل درباره گام‌های تشکیل دولت اقلیم کردستان و دولت عراق پاسخ داد.

محمود محمد در گفتگو با روداو، با اشاره به تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان گفت: «با اتحادیه میهنی در حال گفت‌وگو هستیم تا راه‌حلی برای این موضوع پیدا کنیم.»

بیش از ۱۳ ماه از انتخابات پارلمان کردستان گذشته و با وجود مذاکرات میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات، تاکنون کابینه دهم دولت اقلیم کردستان تشکیل نشده است. سخنگوی حزب دمکرات افزود: «در همین روزهای آینده با اتحادیه میهنی دیدار خواهیم کرد و گام‌های لازم در این زمینه برداشته می‌شود.»

او تأکید کرد: «تلاش ما این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن کابینه دهم دولت تشکیل شود.»

در آخرین انتخابات پارلمان کردستان، حزب دمکرات ۳۹ کرسی و اتحادیه میهنی ۲۳ کرسی به دست آوردند.

«نامزد ما برای ریاست‌جمهوری معرفی می‌شود»

محمود محمد در بخش دیگری از سخنانش به پست ریاست‌جمهوری عراق اشاره کرد و گفت حزب دمکرات نامزد خود را برای این پست معرفی خواهد کرد.

همچنین شاخوان عبدالله، رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق، گفت: «فؤاد حسین نامزد حزب دمکرات برای پست ریاست‌جمهوری عراق است.»

این در حالی است که به گفته کاروان گزنه‌ای، سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان، نزار امیدی به‌عنوان تنها نامزد رسمی اتحادیه میهنی برای پست ریاست‌جمهوری عراق تعیین شده است.

در انتخابات پارلمان عراق که ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شد، حزب دمکرات ۲۷ کرسی و اتحادیه میهنی ۱۸ کرسی به دست آوردند.