ایران از گزینه واحد کردها برای ریاست جمهوری عراق حمایت می کند

به گزارش کردپرس، فرامرز اسدی گفت به نظر ایران،« بهتر است احزاب سیاسی اقلیم کردستان با یک نامزد به بغداد بروند».

فرامرز اسدی از حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی دو حزب حاکم و دارای بیشترین کرسی و همراه در پارلمان عراق و سایر احزاب سیاسی گردستان خواست متحد باشند، و با یک نامزد به بغداد بروند.

او گفت: «از وحدت کردها حمایت می‌کنیم و به برادران کُرد خود احترام می‌گذاریم».

به گفته او، بهتر است کردها بین خودشان به توافق برسند تا اینکه به بغداد بروند و مجبور شوند آنجا به توافق برسند، امیدوارم که اینطور باشد.

پیشتر کاروان گزنەای، سخنگوی اتحادیه میهنی در پیامی اعلام کرد که نزار آمیدی نامزد نهایی این حزب برای ریاست جمهوری عراق است.

همچنین حزب دمکرات کردستان نیز فؤاد حسین، وزیر امور خارجه‌ی عراق و نوزاد هادی استادار پیشین اربیل را به عنوان نامزدهای حزب دمکرات کردستان معرفی کردە است.

۲۲ روز به روند انتخاب رئیس جمهور عراق باقی مانده است و در این مدت باید احزاب سیاسی کُرد به یک توافق برسند تا با نامزد واحد وارد انتخابات رییس جمهوری شوند.