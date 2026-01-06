۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۰

۸ نفر پاییز امسال بر اثر گازگرفتگی جان باختند

سرویس کردستان - مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان از جان باختن هشت نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در پاییز امسال خبر داد و گفت: متأسفانه در ماه های مهر، آبان و آذر امسال، هشت نفر در شهرهای مختلف استان به دلیل گازگرفتگی جان خود را از دست داده اند.

به گزارش کرد پرس، بهزاد غضنفری پور در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در مهرماه یک نفر در سنندج، در آبان ماه دو نفر در قروه و یک نفر در کامیاران و در آذرماه نیز سه نفر در سنندج و یک نفر در قروه بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن فوت کرده اند.

وی با اشاره به مقایسه آماری، افزود: پاییز سال گذشته هفت نفر در استان بر اثر گازگرفتگی جان باخته بودند که این آمار نشان دهنده افزایش موارد فوت در سال جاری است.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان بر ضرورت رعایت نکات ایمنی تأکید کرد و اظهار کرد: استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، نصب صحیح دودکش ها و تهویه مناسب می تواند نقش مهمی در پیشگیری از این حوادث تلخ داشته باشد.

