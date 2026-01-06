۸ نفر پاییز امسال بر اثر گازگرفتگی جان باختند

به گزارش کرد پرس، بهزاد غضنفری پور در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در مهرماه یک نفر در سنندج، در آبان ماه دو نفر در قروه و یک نفر در کامیاران و در آذرماه نیز سه نفر در سنندج و یک نفر در قروه بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن فوت کرده اند.

وی با اشاره به مقایسه آماری، افزود: پاییز سال گذشته هفت نفر در استان بر اثر گازگرفتگی جان باخته بودند که این آمار نشان دهنده افزایش موارد فوت در سال جاری است.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان بر ضرورت رعایت نکات ایمنی تأکید کرد و اظهار کرد: استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، نصب صحیح دودکش ها و تهویه مناسب می تواند نقش مهمی در پیشگیری از این حوادث تلخ داشته باشد.