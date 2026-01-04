۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

فائق زیدان: دیگر نیازی به سلاح خارج از چارچوب حکومت نیست

سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس شورای عالی قضائی عراق با اشاره به اینکه فرماندهان پیروزی عنوانی برای وحدت اراده و درسی برای اخلاص بودند، گفت که دیگر نیازی به سلاح خارج از چارچوب حکومت وجود ندارد.

به گزارش کردپرس، فائق زیدان رئیس شورای عالی قضائی عراق امروز یکشنبه ۲۰۲۵/۱/۴ در مراسم رسمی بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت شهیدان سلیمانی و المهندس گفت که حماسه جاودانی که امنیت عراق را حفظ کرد به یاد می‌آوریم.

به نوشته خبرگزاری رسمی عراق، وی تصریح کرد که فرماندهان پیروزی، عنوانی برای وحدت اراده بودند و جان خود را دادند تا درسی برای اخلاص باشند.

فایق زیدان با اشاره به اینکه وظیفه ملی و اخلاقی، بنا نهادن حکومت است، گفت که حکومت باید بر حاکمیت قانون و انحصار سلاح در دست خود و نه غیر آن بنا شود.

رئیس شورای عالی قضائی عراق تاکید کرد که دیگر نیازی به سلاح خارج از چارچوب حکومت وجود ندارد و انحصار سلاح به معنای فراموش کردن فداکاری‌ها نیست.

وی گفت که وفاداری به شهدا از طریق بنا نهاد حکومت خواهد بود.

