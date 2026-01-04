به گزارش کردپرس، محمد شیاع السودانی این اظهارات را در جریان مشارکتش در مراسم رسمی ششمین سالگرد شهادت قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس، و ابومهدی المهندس، معاون رئیس هیئت حشد الشعبی، بیان کرد؛ افرادی که در سال ۲۰۲۰ توسط آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف قرار گرفتند.

نخست‌وزیر عراق در سخنان خود گفت: «شش سال پیش، در حمله‌ای آشکار، همراهان ما را هدف قرار گرفتند. آنچه در نزدیکی فرودگاه رخ داد، نقض قوانین بین‌المللی و تعرض به یک مکان امنیتی غیرنظامی بود.»

او با اشاره به موضوع خلع سلاح گروه‌ها افزود: «دیدگاه ما در خصوص محدود شدن سلاح به دست دولت، با هدف تثبیت حاکمیت است. این اقدام علیه هیچ طرف داخلی نیست، بلکه برای حفاظت از عراق و بستن راه بهانه‌جویی طرف‌های خارجی است که می‌خواهند به کشور ما حمله کنند.»

السودانی همچنین یادآور شد که «مرجعیت عالی دینی» همواره بر ضرورت کنترل سلاح از سوی دولت تأکید کرده و بار دیگر تصریح کرد که «روند خلع سلاح، روندی کاملاً ملی و عراقی است».

وی در بخش دیگری از سخنانش نسبت به طرح‌های اسرائیل برای منطقه هشدار داد و گفت: «اسرائیل در تلاش است برنامه‌های خطرناک خود را اجرا کند، زیرا به‌خوبی می‌داند که عراق سنگ‌بنای ثبات منطقه است.»