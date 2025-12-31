سقز و تکاب سردترین شب سال را ثبت کردند/تداوم موج سرما و ورود سامانه بارشی جدید

به گزارش کرد پرس، بر اساس داده های سازمان هواشناسی، این موج سرما تنها به این دو شهر محدود نماند و در سایر مناطق نیز دما به طور محسوسی کاهش یافت.

با خروج سامانه بارشی قبلی از شرق کشور، آسمان اغلب استان ها امروز صاف پیش بینی می شود؛ اما از امشب یک سامانه بارشی جدید از شمال غرب وارد کشور خواهد شد. این سامانه ابتدا مناطق غربی آذربایجان غربی و کردستان را تحت تأثیر قرار می دهد و در روز پنج شنبه به استان های آذربایجان شرقی و اردبیل گسترش خواهد یافت.

طبق پیش بینی ها، روز جمعه دامنه فعالیت این سامانه به استان های حاشیه زاگرس از جمله کرمانشاه، لرستان، مرکزی، همدان، چهارمحال و بختیاری و شمال خوزستان می رسد و بارش برف و باران را در این مناطق به همراه خواهد داشت.