کورتولموش: مبارزه با PKK تریلیون ها دلار خسارت به ترکیه زده است

به گزارش کردپرس، نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، در سخنانی با اشاره به روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» اعلام کرد این فرآیند با هدف تقویت «انسجام داخلی»، پایان دادن به دههها درگیری مسلحانه و عبور از یکی از پرهزینهترین مسائل تاریخ معاصر ترکیه آغاز شده و اکنون به مرحلهای تعیینکننده رسیده است. او تأکید کرد که ترکیه در ۵۰ سال از ۱۰۲ سال عمر جمهوری، بهطور مستقیم با مسئله تروریسم درگیر بوده و بهای انسانی، امنیتی و اقتصادی سنگینی پرداخت کرده است.
کورتولموش در سخنرانی در شانزدهیم نشست سفرای ترکیه با اشاره به پیامدهای این درگیریها گفت تروریسم طی دههها موجب جانباختن دهها هزار شهروند، کشته شدن هزاران نیروی نظامی و امنیتی و از دست رفتن بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی کشور شده است. به گفته او، بر اساس پژوهشی که در سال ۲۰۱۳ انجام شده، مجموع خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم تروریسم برای ترکیه در آن مقطع حدود ۱.۳ تریلیون دلار برآورد شده و با توجه به تحولات سالهای بعد، این رقم امروز بهمراتب بالاتر است.
رئیس پارلمان ترکیه با تأکید بر اینکه بدون حل نهایی مسئله ترور، تقویت جایگاه منطقهای و جهانی ترکیه ممکن نخواهد بود، تصریح کرد روند «ترکیه بدون تروریسم» با هدف تحکیم «جبهه داخلی» و جلوگیری از بهرهبرداری قدرتهای خارجی از شکافهای قومی و مذهبی دنبال میشود. او گفت ترکیه در سالهای گذشته هزینههای سنگینی بابت طرحهایی پرداخته که با دامنزدن به تنشهای قومی و مسلحانه، ثبات داخلی و منطقهای را هدف قرار دادهاند.
کورتولموش با اشاره به تفاوت این روند با تلاشهای پیشین برای حل مسئله PKK، تأکید کرد که این بار سیاست و «اراده ملی» نقش مستقیمی در مدیریت فرآیند ایفا میکند. به گفته او، برای نخستین بار، مجلس ترکیه بهعنوان نهاد نمایندگی اراده مردم، از طریق کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی بهطور فعال در نظارت، هدایت و پیشبرد این روند مشارکت دارد.
وی افزود که احزاب سیاسی بهزودی گزارشها و دیدگاههای خود را به این کمیسیون ارائه خواهند داد و در نهایت، کمیسیون با جمعبندی این نظرات، گزارش نهایی خود را ـ با هدف دستیابی به اجماع سیاسی ـ در اختیار افکار عمومی قرار خواهد داد.
رئیس مجلس ترکیه با یادآوری تجربههای ناکام گذشته در تلاش برای پایان دادن به فعالیت PKK، گفت این بار روند با عزم و ارادهای قاطع ادامه دارد و در صورت پایبندی این سازمان و تمامی ساختارهای وابسته به فراخوان خلع سلاح و تکمیل روند انحلال، مسئله تروریسم بهطور کامل از دستورکار کشور خارج خواهد شد.
کورتولموش در پایان تأکید کرد: «این بار ما پیروز خواهیم شد. این بار ترکیه و ملت ترکیه پیروز خواهند شد و تروریسم برای همیشه از دستورکار کشور حذف میشود.»
نظر شما