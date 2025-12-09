۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۲

هیأت وزیران اقلیم کردستان، دو ماه بدون برگزاری جلسه رسمی

سرویس عراق و اقلیم کردستان- با گذشت حدود دو ماه از آخرین نشست هیأت وزیران اقلیم کردستان، دبیر این هیأت اعلام کرده است که جلسه کابینه این هفته نیز برگزار نخواهد شد، موضوعی که در شرایط تداوم دولت انتقالی، پرسش‌ها درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی و معیشتی را افزایش داده است.

به گزارش کردپرس، دبیر هیأت وزیران اقلیم کردستان، وزرا را در جریان قرار داده که هیأت وزیران اقلیم کردستان این هفته نیز تشکیل جلسه نخواهد داد.

هیأت وزیران اقلیم کردستان به‌طور معمول روزهای چهارشنبه نشست عادی خود را برگزار می‌کند، اما آخرین نشست هیأت وزیران ــ که در حال حاضر به صورت دولت انتقالی فعالیت می‌کند ــ در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ برگزار شده است؛ به این معنا که حدود دو ماه از آخرین جلسه گذشته و از آن زمان تاکنون نشست دیگری تشکیل نشده است.

این در حالی است که با وجود تشکیل نشدن کابینه جدید و ادامه کار دولت انتقالی، چندین پرونده و مسئله مهم وجود دارد که می‌توانست در نشست‌های هیأت وزیران مورد بررسی و گفت‌وگو قرار گیرد؛ از جمله:

  • سرنوشت پرداخت حقوق دو ماه کارمندان اقلیم کردستان

  • بحران برق و حمله پهپادی به میدان گازی کورمور

  • نزدیک شدن فصل سرما و توزیع نفت سفید

  • تدوین برنامه اقتصادی، مالی و اداری برای سال جدید

