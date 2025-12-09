نماینده دبیرکل سازمان ملل: شاسوار عبدالواحد و لاهور طالبانی زندانی سیاسی نیستند

به گزارش کردپرس، محمد حسان، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق، در گفت‌وگویی با شبکه رسانه‌ای رووداو در نیویورک، به تشریح دستاوردهای مأموریت یونامی، دلایل پایان مأموریت این نهاد، وضعیت سیاسی عراق، حملات اخیر به زیرساخت‌های انرژی اقلیم کردستان و پرونده برخی چهره‌های سیاسی پرداخت.

وی گفت: «مهم‌ترین دستاورد یونامی، ارائه حمایت فنی برای برگزاری انتخابات در عراق و اقلیم کردستان بود. امروز عراق به یک نمونه و مدل موفق در برگزاری انتخابات تبدیل شده است.»

نماینده دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد که پایان مأموریت یونامی تصمیم سازمان ملل نبوده، بلکه بنا به درخواست رهبران عراق برای پایان مأموریت سیاسی این نهاد اتخاذ شده است و در عین حال، حضور ده‌ها نهاد تخصصی سازمان ملل در عراق ادامه خواهد داشت.

🔹 حملات به زیرساخت انرژی اقلیم

محمد حسان در خصوص حمله به میادین گازی اقلیم کردستان که منجر به قطع حدود ۸۰ درصد برق منطقه شد، گفت: «دولت عراق مسئول این حملات نیست و متعهد شده تحقیقات شفاف و جامعی انجام دهد و عاملان این اقدام را پاسخگو کند.»

او تأکید کرد که واکنش سریع دولت اقلیم کردستان در بازگرداندن برق، نشانه توان مدیریتی و آمادگی این نهاد بوده است.

🔹 چالش‌های اصلی عراق

نماینده سازمان ملل اعلام کرد بزرگ‌ترین چالش کنونی عراق، روابط میان نیروها و چارچوب‌های سیاسی است و این مسئله باید از طریق گفت‌وگو و در چارچوب نظام فدرالی و قانون اساسی حل‌وفصل شود.

🔹 وضعیت آوارگان و ایزدی‌ها

محمد حسان با اشاره به وجود حدود ۱۰۰ هزار ایزدی در اردوگاه‌ها، به‌ویژه در استان دهوک، گفت: «۱۱ سال برای ماندن در اردوگاه‌ها کافی است. زمان بازگشت ایزدی‌ها به زندگی عادی و خانه‌هایشان در شنگال فرا رسیده و هیچ مانع واقعی برای این کار وجود ندارد.»

🔹 تشکیل دولت‌های جدید

او با ابراز خوش‌بینی نسبت به آینده سیاسی عراق و اقلیم کردستان افزود: «به‌زودی شاهد تشکیل دولت جدید عراق و همچنین دولت جدید اقلیم کردستان خواهیم بود.»

🔹 شاسوار و لاهور؛ زندانی سیاسی نیستند

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به پرسش درباره بازداشت شاسوار عبدالواحد و لاهور طالبانی تصریح کرد: «به نظر من آن‌ها زندانی سیاسی نیستند. پرونده‌هایشان جنبه قضایی و مرتبط با مسائل مالی و تجاری دارد.»

او تأکید کرد که شخصاً از آن‌ها در زندان بازدید کرده و بدون هیچ مانعی با آن‌ها دیدار و گفت‌وگو داشته و سازمان ملل به روند قضایی عراق اعتماد دارد.