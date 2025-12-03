۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۳

نماینده مهاباد خطاب به رییس جمهور:

ناتوانی مردم در پرداخت اجاره‌بها/ این وضعیت تا کی ادامه دارد؟

سرویس آذربایجان غربی- نماینده مهاباد در مجلس، خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای رئیس ‌جمهور، مردم توان پرداخت اجاره‌بها را ندارند، مردم قدرت خرید نیازهای روزانه را ندارند.

به گزارش کردپرس، سلام ستوده، طی تذکری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خطاب به مسئولان اجرایی کشور گفت: آقای دکتر پزشکیان! به ما بگویید تا کی شاهد بالا رفتن قیمت‌ها باشیم؟ آیا از قیمت برنج، گوشت، دارو و سایر کالاهای اساسی خبر دارید؟ آقای رئیس‌جمهور، مردم توان پرداخت اجاره‌بها را ندارند، مردم قدرت خرید نیازهای روزانه را ندارند. حقوق کارمندان، نیروهای مسلح، بازنشستگان و کارگران فوق‌العاده پایین است. این وضعیت تا کی ادامه دارد؟

او سپس خطاب به وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: وزیر محترم جهاد کشاورزی! به فکر تأمین نهاده‌های دامی باشید، نه ادغام سازمان امور عشایری.

نماینده مجلس در ادامه خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست! به دلیل عدم مدیریت سایت پسماند مشترک مهاباد و میاندوآب، ساکنان ۵ روستا به شهر مهاجرت کردند و اراضی کشاورزی نابود شده است. این چندمین بار است که تذکر می‌دهم. هرچه سریع‌تر اوضاع را از نزدیک ببینید و پاسخگو باشید.

او همچنین وزیر نیرو را مورد خطاب قرار داد و هشدار داد: وزیر محترم نیرو! قریب به ۳۰ سال است زهکش‌های اراضی کشاورزی مهاباد لایروبی نشده‌اند و راه‌های دسترسی به مزارع کشاورزی به ‌کلی نابود شده‌اند. چرا اقدام نمی‌کنید؟

ستوده در ادامه خطاب به وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری! هنرمندان صنایع‌ دستی از هیچ نوع تسهیلاتی برخوردار نیستند؛ نه وامی، نه بیمه‌ای، نه کارگاهی و نه امکانات. رسیدگی کنید./

