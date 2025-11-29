به گزارش کردپرس، این منبع تأکید کرد که نیروهای ایرانی تنها در داخل مرزهای خود رزمایش نظامی برگزار می‌کنند و آزمایش‌های موشکی در محدوده خاک ایران صورت می‌گیرد.

این منبع امنیتی که با «سومریه‌نیوز» گفت‌وگو کرده، توضیح داد: «رزمایش در داخل خاک ایران انجام می‌شود و ارتش ایران در مناطق مرزی خود دست به آزمایش موشکی و تمرینات نظامی زده است.»

او همچنین تأکید کرد: «گزارش‌هایی که از حمله ایران به مناطق اقلیم کردستان سخن می‌گویند، کاملاً بی‌اساس هستند.»

امروز عصر نیز برخی گزارش‌های تأییدنشده منتشر شده بود که مدعی بودند نیروی هوایی ایران مواضع گروه‌های مخالف ایرانی در اقلیم کردستان را هدف قرار داده است، اما این دیده‌بان امنیتی همه این ادعاها را رد کرد.