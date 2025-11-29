۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۱

ورود سامانه بارشی جدید به کردستان از فردا

ورود سامانه بارشی جدید به کردستان از فردا

سرویس کردستان - براساس اعلام اداره کل هواشناسی کردستان، از عصر و غروب فردا (یکشنبه) سامانه بارشی تازه ای وارد آسمان استان می شود که فعالیت آن طی روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.

به گزارش کرد پرس، این سامانه اگر چه بارش های پراکنده و ضعیفی به همراه دارد، اما وزش بادهای نسبتاً شدید را نیز در برخی مناطق رقم می زند.

طبق پیش بینی ها، امروز و فردا آسمان استان کمی تا قسمتی ابری خواهد بود و بارشی برای این دو روز ثبت نمی شود و با ورود موج جدید، بارش ها گرچه قابل توجه نیستند اما در برخی شهرستان ها مانند سقز و دیواندره شانس افزایش نسبی بارندگی وجود دارد.

با این حال، مجموع بارش های این سامانه چندان مطلوب ارزیابی نمی شود و پس از خروج آن نیز تا پایان هفته جاری بارندگی دیگری برای کردستان پیش بینی نشده است.

با وجود ضعف سامانه پیش رو، چشم انداز بارشی هفته آینده امیدوارکننده تر است و بر اساس الگوهای هواشناسی، از میانه آذر، به ویژه شانزدهم و هفدهم این ماه، سامانه های فعال تر و بارش های گسترده تری در راه خواهد بود.

بررسی مدل های فصلی نیز نشان می دهد زمستان امسال و حتی ماه های آغازین بهار در محدوده نرمال تا فراتر از نرمال قرار دارند؛ موضوعی که نویدبخش یک زمستان نسبتاً پربارش برای استان کردستان است.

کد مطلب 2791183

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha