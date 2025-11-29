ورود سامانه بارشی جدید به کردستان از فردا

به گزارش کرد پرس، این سامانه اگر چه بارش های پراکنده و ضعیفی به همراه دارد، اما وزش بادهای نسبتاً شدید را نیز در برخی مناطق رقم می زند.

طبق پیش بینی ها، امروز و فردا آسمان استان کمی تا قسمتی ابری خواهد بود و بارشی برای این دو روز ثبت نمی شود و با ورود موج جدید، بارش ها گرچه قابل توجه نیستند اما در برخی شهرستان ها مانند سقز و دیواندره شانس افزایش نسبی بارندگی وجود دارد.

با این حال، مجموع بارش های این سامانه چندان مطلوب ارزیابی نمی شود و پس از خروج آن نیز تا پایان هفته جاری بارندگی دیگری برای کردستان پیش بینی نشده است.

با وجود ضعف سامانه پیش رو، چشم انداز بارشی هفته آینده امیدوارکننده تر است و بر اساس الگوهای هواشناسی، از میانه آذر، به ویژه شانزدهم و هفدهم این ماه، سامانه های فعال تر و بارش های گسترده تری در راه خواهد بود.

بررسی مدل های فصلی نیز نشان می دهد زمستان امسال و حتی ماه های آغازین بهار در محدوده نرمال تا فراتر از نرمال قرار دارند؛ موضوعی که نویدبخش یک زمستان نسبتاً پربارش برای استان کردستان است.