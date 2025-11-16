خسارت سیلاب به ۴۰ خانه منطقه هزارانی آبدانان

به گزارش خبرگزاری کردپرس، بهزاد نورمحمدی توضیح داد: عصر یکشنبه ساعت ۱۶، بارشی بسیار شدید و کوتاهمدت به میزان ۷۰ میلیمتر در روستای شهرک هزارانی آبدانان رخ داد که متأسفانه منجر به جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی کامل تعدادی از منازل مسکونی شد.
وی افزود: این حادثه خساراتی به منازل مسکونی و وسایل زندگی مردم وارد کرده است.
فرماندار آبدانان با اشاره به اقدامات فوری انجام شده تصریح کرد: بلافاصله تیمهای ارزیاب به مدیریت ستاد بحران شهرستان در محل مستقر شدند و نیروهای هلال احمر عملیات تخلیه آب از منازل را آغاز کردند.
نورمحمدی افزود: اسکان موقت ۴۰ خانوار آسیبدیده با جمعیتی حدود ۲۰۰ نفر برای امشب برنامهریزی شده و این کار در حال انجام است.
وی در ادامه با اشاره به آغاز عملیات پاکسازی اظهار داشت: پاکسازی معابر و کوچهها از همین امشب با استفاده از ماشینآلات اداره راهداری، راه و شهرسازی و شهرداری آغاز شده است.
فرماندار آبدانان خاطرنشان کرد: تیمهای تخصصی ارزیاب خسارت نیز در روزهای آینده برای برآورد دقیق خسارات به منطقه اعزام خواهند شد.
نورمحمدی در پایان با اطمینانبخشی به مردم گفت: خدمات آب، برق و گاز در منطقه بدون مشکل وصل است. از مردم عزیز این روستا و روستاهای همجوار میخواهم آرامش خود را حفظ کرده و با نیروهای ستاد مدیریت بحران در محل، نهایت همکاری را داشته باشند.
