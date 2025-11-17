به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه ساماندهی واحدهای صنعتی و خدماتی برداشت نمک از بستر دریاچه ارومیه با بیان اینکه حفاظت از محیط‌زیست وظیفه مشترک همگان است، گفت: مدیریت برداشت‌ها باید بر پایه اصول فنی، رعایت ضوابط و همکاری جمعی انجام شود تا از بروز تخریب‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.

او در ادامه با بیان اینکه تخریب پوشش گیاهی به معنای ظلم به خود و آیندگان است، تاکید کرد: تصمیمات مرتبط با دریاچه ارومیه باید مبتنی بر نظر کمیته‌های علمی و با هدف کاهش آسیب و بهبود شرایط باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به کاهش بارندگی‌ها، از برنامه‌های تکمیلی استان برای مدیریت منابع و بهره‌برداری اصولی خبر داده و افزود: همه دستگاه‌ها، بهره‌برداران و واحدهای صنعتی موظف‌ هستند فعالیت‌های خود را در چارچوب ضوابط انجام دهند و در مسیر صیانت از محیط‌زیست همراهی کامل داشته باشند.