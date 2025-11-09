۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۹

اجرای پروژه تولید باتری و قوه‌های لیتیومی در ارومیه آغاز شد

سرویس آذربایجان غربی- عملیات اجرایی پروژه تولید انواع باتری و قوه‌های لیتیومی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که اولین و بزرگترین واحد تولیدی باتری‌های لیتیومی در کشور می‌باشد، عصر امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی آغاز شد.

به گزارش کردپرس، استاندار آذربایجان‌غربی در آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه تولید باتری و قوه‌های لیتیومی در ارومیه، گفت: سرمایه‌گذاری‌های جهانی در حوزه باتری‌های لیتیومی نشان می‌دهد آینده صنایع، به سمت انرژی‌های نو و فناوری‌های پاک در حرکت است.

رضا رحمانی  این رویداد را نقطه عطفی در مسیر توسعه صنعتی استان دانسته و افزود: امروز شاهد رخدادی بزرگ در آذربایجان‌غربی هستیم که اثراتی گسترده و مثبت برای استان خواهد داشت.

او همچنین با تأکید بر اهمیت اشتغال‌زایی این پروژه، خاطرنشان کرد: اشتغال ایجاد شده در این واحد تولیدی، گامی مهم در مسیر رونق اقتصادی آذربایجان‌غربی است.

استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های زیرساختی استان نیز اشاره کرده و افزود: ارومیه دارای مسیرهای متعدد دسترسی و موقعیت ممتاز لجستیکی است که قابلیت تبدیل‌شدن به محور صنعتی و تجاری را دارد.

رحمانی همچنین با اشاره به برنامه‌های آتی مدیریت استان، اضافه کرد: ایجاد شهرک فناوری خودرو و قطعات در دستورکار است تا ارومیه به قطب نوین خودروسازی کشور بدل شود.

او در پایان با قدردانی از همراهی سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی، افزود: امروز هر افتتاح و کلنگ‌زنی، فتحی در جنگ اقتصادی است و باید با نگاهی متوازن و روحیه‌ای جهادی، مسیر پیشرفت را ادامه دهیم تا هیچ جوانی در این استان احساس بیکاری یا ناتوانی نکند.

گفتنی است؛ این پروژه با سرمایه‌گذاری حدود ۲ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی ظرف ۳۶ ماه اجرا و به بهره‌برداری خواهد رسید.

در این واحد صنعتی ۵ میلیون انواع باتری و قوه‌های لیتیومی برای مصارف لوازم خانگی، موتورسیکلت و دیگر دستگاه‌های مصرفی تولید و برای ۷۰۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.


 

