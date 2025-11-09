به گزارش کردپرس، استاندار آذربایجان‌غربی در آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه تولید باتری و قوه‌های لیتیومی در ارومیه، گفت: سرمایه‌گذاری‌های جهانی در حوزه باتری‌های لیتیومی نشان می‌دهد آینده صنایع، به سمت انرژی‌های نو و فناوری‌های پاک در حرکت است.

رضا رحمانی این رویداد را نقطه عطفی در مسیر توسعه صنعتی استان دانسته و افزود: امروز شاهد رخدادی بزرگ در آذربایجان‌غربی هستیم که اثراتی گسترده و مثبت برای استان خواهد داشت.

او همچنین با تأکید بر اهمیت اشتغال‌زایی این پروژه، خاطرنشان کرد: اشتغال ایجاد شده در این واحد تولیدی، گامی مهم در مسیر رونق اقتصادی آذربایجان‌غربی است.

استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های زیرساختی استان نیز اشاره کرده و افزود: ارومیه دارای مسیرهای متعدد دسترسی و موقعیت ممتاز لجستیکی است که قابلیت تبدیل‌شدن به محور صنعتی و تجاری را دارد.

رحمانی همچنین با اشاره به برنامه‌های آتی مدیریت استان، اضافه کرد: ایجاد شهرک فناوری خودرو و قطعات در دستورکار است تا ارومیه به قطب نوین خودروسازی کشور بدل شود.

او در پایان با قدردانی از همراهی سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی، افزود: امروز هر افتتاح و کلنگ‌زنی، فتحی در جنگ اقتصادی است و باید با نگاهی متوازن و روحیه‌ای جهادی، مسیر پیشرفت را ادامه دهیم تا هیچ جوانی در این استان احساس بیکاری یا ناتوانی نکند.

گفتنی است؛ این پروژه با سرمایه‌گذاری حدود ۲ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی ظرف ۳۶ ماه اجرا و به بهره‌برداری خواهد رسید.

در این واحد صنعتی ۵ میلیون انواع باتری و قوه‌های لیتیومی برای مصارف لوازم خانگی، موتورسیکلت و دیگر دستگاه‌های مصرفی تولید و برای ۷۰۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.



