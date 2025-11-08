اشنویه به‌ جز «سیب» چه دارد!/شفیع بهرامیان

کردپرس- چندی قبل در یک استوری اینستاگرامی نسبت به عقب‌افتادگی مزمن و شکاف بزرگ شاخص‌های توسعه‌ای در ۲ شهر نقده و اشنویه هشدار داده شد که متأسفانه برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای، واکنش‌های شتاب‌زده و احساسی به این پیام داشته و آن را در راستای برهم زدن انسجام و اتحاد مردمان این منطقه تفسیر کرده بودند؛ البته این سنخ رفتارها طبیعی است چه اینکه آنچه در طول چند دهه گذشته، به‌خاطر بازی‌های سیاسی، آنچه که بیش از هرجایی قربانی تبعیض و توسعه‌نیافتگی مزمن شده، همین شهرستان اشنویه است! کافی است شاخص‌های اصلی توسعه آن را با همسایگانش مقایسه کرد تا عمق عقب‌افتادگی و محرومیت آن نمایان شود!

مقایسه را اکنون در بهداشت و درمان و ملزومات حفظ جان با همسایه جنوبی شروع می‌کنیم؛ شهرستان تقریباً ۱۶۰ هزار نفری پیرانشهر از لحاظ زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد. سرانه تخت بیمارستانی در آن با بیش از ۲۰۰ تخت فعال، بیش از ۲ تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است که به‌طور چشمگیری بالاتر از میانگین استانی است. این شهرستان ۹ مرکز خدمات جامع سلامت، ۴۴ خانه بهداشت و ۷ پایگاه فوریت پزشکی دارد. وجود ۷ آمبولانس فعال، یک آمبولانس پشتیبان و یک اتوبوس آمبولانس، نشان‌دهنده پوشش وسیع و آمادگی بالا در پاسخ به بحران‌های پزشکی است.

نقده نیز با جمعیتی حدود ۱۳۰ هزار نفر، در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه بهداشت و درمان داشته است. تعداد تخت‌های بیمارستانی در نقده به بیش از ۳۵۰ تخت رسیده و سرانه تخت بیمارستانی آن نیز ۲.۸ تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است. این شهرستان ۱۰ مرکز جامع سلامت، ۴۳ خانه بهداشت و ۴ مرکز رادیولوژی و تصویربرداری پزشکی دارد. نقده دارای ۷ مرکز فوریت پزشکی و تجهیزات کامل امدادی ازجمله آمبولانس و اتوبوس آمبولانس و سایر اقلام پشتیبانی و امدادی است. بیمارستان‌های نقده قادر به پذیرایی از بیماران خارجی و بهره‌مندی از مزیت‌های توریسم سلامت نیز هستند!

شهرستان اشنویه اما با جمعیتی حدود ۸۰ هزار نفر، در حوزه بهداشت و درمان با مشکلات ساختاری و کمبود امکانات قابل‌توجهی روبرو و تقریباً عقب‌مانده‌ترین شهرستان استان در این حوزه است. این شهر با حدود ۷۰ تخت فعال، سرانه تخت بیمارستانی آن اما کمتر از یک تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است! اشنویه تنها ۵ پایگاه فوریت پزشکی و ۵ آمبولانس دارد و فاقد آمبولانس پشتیبان، اتوبوس آمبولانس و موتورلانس است. اشنویه درمانگاه تخصصی نداشته و تنها یک مرکز رادیولوژی دارد. این شهرستان به همراه چالدران تنها شهرستان‌های بدون «سی‌تی‌اسکن» در سطح کل استان آذربایجان‌غربی هستند! سالانه تعداد زیادی از ساکنان اشنویه برای پیش‌پاافتاده‌ترین خدمات پزشکی ناگزیر از مراجعه به شهرهای هم‌جوار ازجمله ارومیه هستند و در این‌ بین و با توجه به جاده‌های مواصلاتی غیراستاندار این شهر، حتی دچار سوانح و تصادفات جاده‌ای، مرگ‌ومیر و جراحت می‌شوند!

این مقایسه ساده نشان می‌دهد که اشنویه با بحران در زیرساخت‌های حیاتی بهداشتی و درمانی مواجه است. کمبود شدید تخت بیمارستانی، نبود درمانگاه تخصصی، فقدان مراکز تصویربرداری و پزشکی هسته‌ای از جمله سی‌تی‌اسکن و ضعف فاحش در امکانات فوریت‌های پزشکی در اشنویه غیرقابل‌انکار است و حال سؤال اصلی این است: «چه عواملی سبب این حجم از اختلاف بین اشنویه با سایر همسایگانش در عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی شده است؟» چرا پیرانشهر و نقده دارند و اشنویه ندارد؟

شاید تلاش برای یافتن پاسخ همین سؤال بود که سبب رنجش فعالان سیاسی و رسانه‌ای غیر اشنویه‌ای شد! راستی اگر خدا به این شهرستان سه هزارساله، نعمتی به نام «سیب» و «زمین کشاورزی» نداده بود امروز چه داشت؛ صنعت و خدمات پیشرو؟ راه و جاده استاندارد؟ شبکه فاضلاب و آب‌رسانی مناسب؟ خدمات بهداشتی و درمانی قابل‌قبول؟ تجارت مرزی و گمرکات؟ گردشگری و توریسم؟ دانشگاه و مراکز علمی؟ و...؟

«قضاوت با خودتان.»