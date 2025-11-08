نگاهی پدیدارشناسانه به زهران ممدانی؛ پدیده نسلZ / محمد هادیفر

نسلی که در چند ماه اخیر تحرکات زیادی را در کشورهای بزرگ جهان شروع کرده‌اند و چه بسا بعد از این اتفاق شاهد اوج گیری این خیزش ها در کشورهای دیگر باشیم.

پدیده زهران ممدانی ناظر بر دو تحول گسترده اجتماعی و سیاسی در سطح جهان می‌باشد اولین و مهم‌ترین آن آسیب پذیری هژمون اقتدار آمریکا که علی رغم تهدیدات جدی، جوانی بی‌باک از نسل Z بی‌محابا و با برنامه‌های مدون اقتصادی بر پیری زیاده خواه مانند ترامپ و حزب قدرتمند جمهوری‌خواه فائق آمد.

دوم اینکه پدیده زهران ترجمانی از گفتمان عملی نسل خودساخته Z ارائه داد و تنبیه بر دگردیسی اجتماعی جوامع بود. انقلاب نسلی زهران ممدانی پروسه نسل Z را در بستر جامعه عینیت بخشیدن و تئوری دانشمندان ، روانشناسان و جامعه شناسان درباره این نسل را در بوته آزمایش قرار داد.

اما نسل Z علاوه بر اینکه یکی از مولفه‌های موضوع جهانی شدن است بلکه مولود مستقیم نسل اینترنت می‌باشد پژوهشگران این نسل معتقدند آنان دنیا را با فضای دیجیتال شناخته و با آن متولد شده است و بعضا آنها را غیر متعهد یا مسئولیت ناپذیر و گاهی هم آنها را ناسازگار ، ریسک‌پذیر و بدرفتاری قلمداد می‌کردند و معتقد بودند آنان علاقه شدیدی به ارتباطات مجازی و جامعه دیجیتالی دارند و عموما ایدئال مشرب بوده و با فضای رئال بیگانه اند و مشتاقند همه کارهای خود را به صورت آنلاین انجام دهند به همین خاطر باور اینکه این نسل در شهری مهم اینک سکاندار جهان علم و تکنولوژی شده است برایشان دشوار به نظر می‌رسد. اما این بخش از تئوری آنان که گفته‌اند این افراد تمایل عجیبی به برهم زدن ساختارها دارند و دوست دارند که بهتر از ساختارها و مدل‌های پیشین باشند همچنین خصوصیت اظهار نظرهای احساسی یکی از خصوصیات مهم این نسل بوده و همین اظهار نظر آزاد و مطالبه‌گری شرایط را برای رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی جوامع هموار می‌کند را میتوان پذیرفت این نظریه ها در پدیده زهران ممدان تا اینجای کار درست از آب درآمد.

برخی پژوهشگران دیگر معتقدند این نسل اعتقاد جدی به گفتگو و مذاکره برای بهبود وضعیت موجود دارند و سعی می‌کنند دغدغه‌ها موانع و مشکلات موجود را از طریق تفاهم و مذاکره حل کنند البته نمی‌توان گفت که نسل‌های قبلی اهل مذاکره نبودند برخی محققان دیگر روحیه تعامل را یکی از شاخصه‌های مهم این نسل می‌دانند این نظریه نیز در انقلاب نسلی نیویورک صادق بود و نماینده ۳۴ ساله نسل Z به درستی آن را پیاده کرد

اما آنچه که در کف جامعه این نسل دیده می‌شود عمدتاً معجونی از رئال و ایده‌آل می‌باشد به طوری که در عین نگاه ایده آلیستی به وقایع پیرامونی از اندیشه رئالیستی و واقع گرایی غافل نبوده‌اند . ازجمله شاخصه‌های دیگر این نسل علاقه شدیدی به دیده شدن از طرف اطرافیان است آخرین یافته‌های دانشمندان در خصوص این نسل این است که آنان تعهد به اصول اخلاقی دارند و توصیه می‌کنند اگر می‌خواهید نظر افراد نسل z را جلب کنید و آنان را با خود همراه کنید باید به اصول اخلاقی و انسانی معتقد باشید و بر اساس آن با آنان رفتار کنید.

آنها واقعیت را خیلی راحت می‌پذیرند از این رو به صداقت حقوق بشر حقوق حیوانات و محیط زیست اهمیت زیادی می‌دهند به نظر می‌رسد جامعه نیویورک با این رویه رفتاری به صورت واقعی برخورد کردند

برخی دیگر از پژوهشگران روانشناختی این حوزه معتقدند این یافته‌ها و تقسیم بندی‌ها بر اساس علوم رفتاری نسل‌های گذشته حال و آینده به دست آمده که در مورد بسیاری از این گزاره‌ها صدق می‌کند و لزوماً نمی‌تواند مطلقاً مصداق همه پدیده‌های این نسل باشد زیرا بسیاری رفتارهای دیگر در این نسل وجود دارد که با آموزه‌های دینی به عنوان یک واقعیت جوامع همخوانی ندارد و در این تقسیم بندی‌ها جایی برای دین در نظر نگرفته‌اند اما فعلاً این تقسیم بندی‌ها مبنای تقسیمات نسلی در جهان قرار گرفته که رهبر انقلاب نسلی نیویورک رسماً دینداری خود را اعلام داشت دینی که با هیئت حاکمه آمریکا همسو نمی‌باشد.

تقریر حاضر نگاهی پدیدارشناسانه بدون ملاحظات معرفتی به این پدیده می‌باشد اینک این نسل خفته به پا خواسته و در بسیاری از کشورهای جهان در نظام‌های لیبرالیستی و سوسیالیستی به میدان آمده اند اما حکومت ها آنان را تخطئه کرده‌ و حرکت آنان را احساسی و هیجانی قلمداد می کنند ولیکن این نسل همچنان در حال بازتولید قدرت اجتماعی در کشورهای مختلف می باشد.

انقلاب نسلی نیویورک از منطق علمی و پشتیبانی عملی برخوردار بود که خود باوری خاصی به هم نسلان آنان در جهان القا کرد برحسب اتفاق ممدانی متعلق به جامعه مهاجرانی است که محدود کردن ورود و حضور آنان در آمریکا جزو برنامه های ریاست جمهوری ترامپ بود و این خود می‌تواند مزید اعتراض بر ناهنجاری های سیاست جهانی این کشور باشد به نظر می‌رسد طغیان خیزش جهانی دفاع از فلسطین و دو قطبی جهان به ظالم و مظلوم در این رویداد نسلی بی تاثیر نبوده است کما اینکه این نگاه در موضع گیری های زهران ممدانی وجود داشته است. .هرچند اظهار نظر قطعی در خصوص این دگردیسی اجتماعی چندان ساده به نظر نمی‌رسد اما می‌توان اقدام آنان را اعتراضی به نظم نوینی که رئیس جمهور آمریکا داعیه رهبری آن را دارد دانست اعتراضی که اگر استمرار داشته باشد زنگ پایان بسیاری از حکومت‌های کاپیتالیستی نواخته خواهد شد.