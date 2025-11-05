به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی، در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: به منظور ارائه خدمات به سکونت گاه‌های غیر رسمی جمعی و دائمی که غالباً محل زندگی افراد کم برخوردار و مستضعف هستند و قاعده‌مند کردن این امر جلسات متعددی تشکیل و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تلفیق آنها در شورای حفظ حقوق بیت المال مصوبات خوبی به تصویب و به دستگاه‌های خدمات رسان ارائه شده است.

عتباتی افزود: جمع بندی این مصوبات موجب بهره مندی شهروندان زیادی از خدمات آب، برق و گاز شده و از این طریق هم نظارت بر میزان مصرف امکان پذیر شده و هم با کاهش انشعابات غیر مجاز شرکت‌های خدمات رسان بهای این خدمات را دریافت می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: در بحث ارائه خدمات باید بین سکونت گاه‌های غیر رسمی جمعی و دائمی و باغ ویلاهای غیرمجاز تفکیک قائل شد تا تنها سکونت گاه‌های غیر رسمی که محل زندگی افراد کم برخوردار و محروم جامعه هستند از این امکان بهره‌مند شوند نه باغ ویلاها، از این رو باید در ابتدای امر مناطق هدف شناسایی شوند.

او تاکید کرد: در اعطای خدمات به سکونت گاه‌های غیر رسمی باید تیم کارشناسی متشکل از مجموعه‌های دخیل و شرکت‌های خدمات رسان با نظارت دادستانی و بازرسی این سکونت گاه را شناسایی احصا و با تشکیل بانک اطلاعاتی، آنها را در اختیار شرکت‌های خدمات رسان قرار دهند تا این شرکت‌ها با تفکیک سکونت گاه‌های غیر رسمی از ویلا باغ‌ها تنها به جامعه هدف ارائه خدمات کنند.

عتباتی در پایان گفت در کنار اعطای انشعابات مجاز به این مناطق باید اطلاع رسانی و متذکر شد که با انشعابات غیر مجاز برخورد قانونی از جمله قطع انشعاب و پیگیری قضایی صورت خواهد گرفت تا از این طریق پیشگیری لازم در راستای صیانت از بیت المال صورت پذیرد.

محدوده سکونت گاه‌های غیر رسمی مشخص شود

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: در فرآیند اعطای انشعابات برای سکونت گاه‌های جمعی غیر رسمی نباید تقاضا محور عمل کرد بلکه باید منطقه محور به مردم ارائه خدمات کرد و لازمه آن شناسایی مناطق فاقد انشعاب قبل از هر اقدامی است.

مجیدی ادامه داد: می‌بایست محدوده سکونت گاه‌های غیر رسمی مشخص و اطلاعات آنها در قالب نقشه‌های یو تی‌ام جمع بندی شود تا در صورت نیاز به هر اقدامی بر اساس آنها عمل کرد.