تیرانداز کردستانی به اردوی تیم ملی تپانچه نوجوانان دعوت شد

به گزارش کرد پرس، مرحله رکوردگیری این تیم به سرمربیگری «علی کلاتی» طی روزهای ۵ و ۶ آبان ماه با حضور ۳۶ تیرانداز از سراسر کشور در تهران برگزار شد. در پایان این مرحله، ۱۸ ورزشکار برتر برای حضور در اردوی آماده سازی تیم ملی انتخاب شدند.

دور جدید اردوی تیم ملی تپانچه نوجوانان و جوانان از ۱۱ تا ۱۴ آبان ماه در تهران برگزار می شود و ملی پوشان زیر نظر علی کلاتی، سرمربی تیم، تمرینات فنی و آمادگی خود را پی خواهند گرفت.

در رده سنی نوجوانان بخش پسران، صدرا مرجبی از گیلان، محمدصدرا پارسا از قزوین، معراج کریمی از خراسان شمالی، ابوالفضل اسکندری از فارس و شادمان شریفی از کردستان، ترکیب دعوت شدگان به این اردو را تشکیل می دهند.

دعوت «شادمان شریفی» به اردوی تیم ملی، گامی ارزشمند در مسیر رشد و توسعه تیراندازی کردستان به شمار می رود و امید می رود این ورزشکار جوان با تداوم تلاش و پشتکار، در رقابت های ملی و بین المللی آینده برای کشور افتخارآفرینی کند.